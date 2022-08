Varsinais-Suomessa asuva Tiia Niemi sai perjantaina puhelun, jota ”kukaan vanhempi ei haluaisi saada”.

Pyhärantalaisen Tiia Niemen työpäivä keskeytyi perjantaina ikävään puheluun. Hänen naapurinsa soitti ja kertoi, että oli löytänyt Niemen reilu kolmevuotiaan lapsen autotien reunasta haahuilemasta.

Vain noin 40 minuuttia aiemmin lapsi oli viety hoitoon paikalliseen Tuiskurannan päiväkotiin.

– Varmaan kukaan vanhempi ei haluaisi saada puhelua, jossa kerrotaan oman lapsen olevan tienposkessa, kun sitä luulee itse hänen olevan päiväkodissa, Niemi sanoo.

Niemen tietojen mukaan lapsi oli päässyt karkaamaan päiväkodin portista, kun työntekijät ja muut lapset olivat oleskelleet pihalla.

– Siinä on todella huono puuportti, jolle lapsi pystyy itse kiipeämään ja nostamaan salvan. Sanoisin, että kyseessä on ennemminkin pelkkä suositus kuin varsinainen portti.

Päiväkodissa työntekijät olivat alkaneet etsimään lasta melko pian tämän kadottua. Tässä ajassa lapsi oli kuitenkin ennättänyt jo pitkälle ja ehti lopulta kävellä noin kilometrin matkan ennen kuin naapuri äkkäsi hänet.

– Luojan kiitos hänet löysi meidän naapurimme eikä kukaan, joka olisi halunnut hänelle jotain pahaa.

Niemi kertoo naapurin pysähtyneen ja kysyneen lapselta, mihin tämä oli matkalla, johon lapsi oli vastannut menevänsä kotiin.

– Hän oli sanonut pärjäävänsä kyllä, kunhan kävelee varovasti tien reunaa.

Matkaa kotiin lapsella olisi ollut vielä yli kolme kilometriä.

Paikalle löysi puhelun aikoihin myös päiväkodin työntekijä, jonka mukana lapsi lähti lopulta takaisin päivähoitoon.

Kyseisellä tienpätkällä on Niemen mukaan 40 kilometrin nopeusrajoitus eikä lähes yhtään piennarta. Edessä päin matkaa jatkaessa nopeusrajoitus nousee 60 kilometriin tunnissa ja usein autoilijat ajavat vieläkin nopeampaa.

– Kyseessä on todella turvaton, vaarallinen tie. Se on huonossa kunnossa ja siinä ajetaan kovia nopeuksia. Piennarta on nipin napin.

Autotietä lapsi oli onneksi ehtinyt kävelemään vasta pienen matkan. Suurin osa hänen kulkemastaan matkasta oli ollut pyörätietä.

Niemi kirjoitti perjantaisesta tapahtumasta Pyhärannan kansalaiskeskustelu -kanavalle Facebookissa.

Hän kertoo, ettei kirjoituksen tarkoituksena ole suoranaisesti syyllistää Tuiskurannan työntekijöitä, vaan lisätä julkista painetta kunnantalolle, jotta kaikkien paikallisten päiväkotien portit ja aidat tarkistettaisiin.

Niemi kuitenkin myös huomauttaa, että kunnassa on ollut vaikeuksia saada töihin riittävästi varhaiskasvatuksen opettajia.

– Selvästi valvonnassa on ollut vikaa, kun hän on päässyt livahtamaan.

Niemi kääntyi asiassa myös kunnanjohdon puoleen.

Pyhärannan kunnanjohtajan sijainen Merja Koski kertoo olleensa asiasta yhteydessä sekä Niemeen että Tuiskurannan päiväkotiin.

– Kyseessä on ehdottoman huolestuttava ja ikävä asia ja otan oman roolini sen selvittämisessä, Koski kertoo.

Koski ei osaa kertoa tarkkaa syytä sille, miksi lapsi pääsi livahtamaan. Hänen mukaansa päiväkodissa on jo ryhdytty korjaustoimenpiteisiin, jotka ovat parhaillaan käynnissä.

– Tavoitteena on, ettei lapsi omin päin selviäisi päiväkodin pihalta pois.

– Totta kai kaikki pienet lapset, jotka lähtevät yksin liikenteeseen, ovat jollakin tavalla vaarassa.

Myös Niemi on tyytyväinen kuullessaan, että toimiin on ryhdytty. Hän toivoo, että kaikkien kolmen paikallisen päiväkotirakennuksen tilat tarkastetaan.

– Ihan loistavaa, että tähän reagoitiin nopeasti. Se on aika harvinaista, mutta onneksi ollaan pienessä kunnassa ja jokaisella kuntalaisella ja varsinkin lapsella on oma merkityksensä, Niemi sanoo.