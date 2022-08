Metsästä löytyi kuollut nainen, jonka henkilöllisyys on täysi mysteeri – Aftonbladet havaitsi erikoisen yhteyden prinsessa Dianaan

Naisen epäillään asuneen metsässä jonkin aikaa ennen kuolemaansa.

Retkeilijät löysivät toukokuussa kuolleen naisen Södersåsenin kansallispuistosta. Naisen henkilöllisyys on edelleen täysi mysteeri.

Ruotsin poliisi tutkii kaksi kuukautta sitten metsästä kuolleena löydetyn mysteerinaisen tapausta, uutisoi ruotsalainen iltapäivälehti Aftonbladet.

Retkeilijät löysivät puuta vasten makaavan naisen ruumiin 22. toukokuuta Söderåsenin kansallispuistosta Skånen maakunnassa.

Tästä on yli kaksi kuukautta, mutta poliisi ei ole onnistunut vieläkään selvittämään naisen henkilöllisyyttä. Tapaukseen ei epäillä liittyvän rikosta.

Poliisi epäilee naista keski-ikäiseksi, mutta ei osaa sanoa tarkempaa arviota ruumiin huonon kunnon vuoksi.

Myöskään sitä ei tiedetä, kuinka pitkään nainen ehti makaamaan metsässä kuolleena. Poliisi epäilee hänen asuneen metsässä jonkin aikaa ennen kuolemaansa.

Tästä viestii muun muassa hänen varustuksensa. Nainen oli pukeutunut kuorivaatteisiin, fleecepuseroon, hattuun ja saappaisiin sekä laittanut teippiä housunlahkeidensa ympärille, jotta kosteus ei pääse vaatteiden sisälle.

– Hän oli hyvin pukeutunut ja valmistautunut pysymään ulkona metsässä ja maassa, kertoi Helsingborgin poliisin vakavista rikoksista vastaava komisario Kent Persson Aftonbladetille.

Naisella oli mukanaan huolellisesti pakattu reppu, jossa tavarat oli kääritty muoviin ja vesipullot teipattu mustalla teipillä. Repusta löytyi myös vaatteita, aurinkolasit ja lääkkeitä, mutta ei lainkaan henkilöllisyystodistuksia tai esimerkiksi puhelinta.

Yksi repusta löytynyt vaate on kotitekoisen näköinen värikäs neuletakki, joka on koristeltu laamakuvioin.

Aftonbladetissa huomattiin erikoinen yksityiskohta vaatteesta: Neule nimittäin muistuttaa hyvin paljon paitaa, joka nähtiin nuoren prinsessa Dianan päällä vuonna 1981 ennen kuin hän avioitui prinssi Charlesin kanssa.

Poliisi julkisti kuvan neuleesta ja toivoo saavansa tietoja menehtyneestä naisesta siten, että joku tunnistaisi erikoisen villaneuleen.

Prinsessa Diana kuvattuna perulaistyylinen paita päällään vuonna 1981.

Ruotsissa kuolleena löydetyn naisen villaneule.

Kukaan ei tunnu nähneen naista kansallispuistossa, jossa kuitenkin liikkuu paljon ihmisiä retkeilemässä.

– Luulemme, että hänellä oli jonkinlainen asuinpaikka tai leiri jossain. Olemme olleet siellä koirien kanssa ja etsineet, mutta se on suuri alue. Toinen mahdollisuus on, että hän on yöpynyt siellä olevissa mökeissä, Persson kertoi lehdelle.

1 625 hehtaarin kokoinen Söderåsenin kansallispuisto on yksi suurimmista yhtenäisistä suojelluista jalopuumetsiköistä Pohjois-Euroopassa.

Poliisi epäilee naisen eläneen hyvin järjestettyä elämää ennen kuin hän meni metsään. Tästä viestivät hänen hampaansa, joista oltiin pidetty erittäin hyvää huolta.