Viskitiellä savua, vaikka Inarissa satoi vettä

”Liekö siellä ollut joku viskisieppo.”

Inarissa Viskitiellä savusi torstaina illansuussa.

Vaikka satoi vettä.

Hätäkeskus sai ilmoituksen kello 17.09.

Viskinvalmistuksessa on esimerkiksi Skotlannissa tapana kuivattaa itänyt vilja polttamalla turvetta, josta muodostuva sakea savu antaa viskille oman pikantin savuisen lisämakunsa.

Veden lisääminen viskiin on makuasia.

– Tässä oli kyllä kyseessä roskien poltto, risujen poltto, kertoo päivystävä palomestari Ville Rankinen Lapin pelastuslaitokselta.

Varsinaista vaaraa tulen leviämisestä ei ollut.

– Vettä sataa, Rankinen lisäsi.

Rankisen oma sukunimi on joskus aiheuttanut sekaannuksia, kun sen kantasanaksi on mielletty rankki, joka on viinanpoltossa syntyvä käymisjäte.

Rankisen mukaan kantasana on kuitenkin ranki, ei rankki, vaikka jotain hänen etäistä sukulaistaan onkin muistitiedon mukaan nimitelty rankkitynnyriksi.

– Ranki tarkoittaa sängyn päälle viritettävää hyttysverkkoa, Rankinen mainitsee.

Viskitie löytyy Saariselän matkailukeskuksen tuntumasta Laanilan suunnalta. Rankinen ei tunne tarkemmin nimen etymologiaa.

– Liekö siellä ollut joku viskisieppo, Rankinen hymähtää.

– Täällä Lapissa on kyllä muitakin alkoholipainotteisia etuliitteitä nimistössä.