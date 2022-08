Main ContentPlaceholder

Kotimaa

Onko rantavedessäsi sinilevää? — Näin selvität asian nopeasti ja helposti

Lämpimien hellepäivien jälkeen sinilevää on havaittu monilla uimarannoilla sekä järvissä että merialueilla. Sinilevä on terveydelle vaarallista, mutta onneksi on olemassa kaksi nopeaa tapaa selvittää onko vedessä sinilevää.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi