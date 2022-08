Suomessa on todettu 22 apinarokkotartuntaa

Riski apinarokon leviämiseen laajemmin väestössä on pieni.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa on todettu torstaihin mennessä kaiken kaikkiaan 22 apinarokkotapausta. Kaikki tartunnan saaneet ovat miehiä.

Suurin osa tähän mennessä todetuista tartunnoista on saatu ulkomailla. THL kertoo, että osa tartunnoista on kuitenkin saatu kotimaassa, joten tartunnan saamisen mahdollisuus Suomessa on huomioitava.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan maailmalla on todettu tammikuun 2022 alun jälkeen yhteensä 23 351 laboratoriovarmennettua apinarokkotartuntaa. Eniten tapauksia on ollut Britanniassa, Espanjassa, Saksassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Kaikkiaan tartuntoja on todettu 83:ssa eri maassa.

Brasilia, Espanja, Intia ja Peru ovat raportoineet yhteensä viisi apinarokkoon liittynyttä kuolemantapausta 22–45-vuotiailla miehillä. Nyt raportoidut tapaukset ovat ensimmäiset Afrikan ulkopuoliset apinarokkoon liittyvät kuolemat. Mediatietojen mukaan kolme tartunnan saaneista kuoli aivotulehdukseen, mutta tarkemmat tutkimustulokset puuttuvat vielä.

Tänä vuonna Afrikan ulkopuolella todetuista tartunnoista valtaosa on saatu seksissä. Apinarokko ei tyypillisesti tartu lyhyissä arkielämän kohtaamisissa. Riski apinarokon leviämiseen laajemmin väestössä onkin pieni.

Apinarokkoon liittyy tyypillisesti näppyläinen tai rakkulainen ihottuma, jolle ei ole muuta selittävää syytä. Ihottumaa ennen voi ilmetä muita yleisiä infektio-oireita, kuten kuumetta tai päänsärkyä.

Apinarokon hoito on oireenmukaista, ja tauti paranee tavallisesti itsestään muutamassa viikossa. Yleensä vakavat taudinkuvat esiintyvät niillä, joiden puolustuskyky on muun sairauden tai lääketieteellisen hoidon vuoksi heikentynyt.