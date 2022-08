Tulli epäilee organisaation tuoneen Suomeen huumeita postilähetyksinä – takavarikon katukauppa-arvo 1,6 miljoonaa

Tullin mukaan öljymäistä amfetamiinia saostettiin vuokratussa loma-asunnossa Itä-Uudellamaalla.

Tulli epäilee noin kymmentä ihmistä huumeiden maahantuonnista ja levittämisestä Suomeen.

Tutkinnan yhteydessä Tulli kertoo takavarikoineensa huumausaineita kuten amfetamiinia, ekstaasia ja kokaiinia yhteensä noin 1,6 miljoonan euron katukauppa-arvon edestä. Huumeista olisi saatu Tullin mukaan yli 230 000 käyttöannosta. Tulli kertoo esitutkinnasta tänään julkaisemassaan tiedotteessa.

Esitutkinnan mukaan levitykseen päätyi katukauppa-arvoltaan 755 000 euron arvosta aineita, muun muassa 18 000 ekstaasitablettia ja yli 10 kiloa amfetamiinia.

Tullin mukaan huumeet on tuotu Suomeen postiliikenteessä.

– Osa amfetamiinista on tuotu Suomeen öljymäisessä muodossa, ja siitä on saostettu amfetamiinia sitä varten vuokratussa loma-asunnossa Itä-Uudenmaan alueella, sanoo tutkinnanjohtaja Tero Virtanen tiedotteessa.

Tullin mukaan huumeiden maahantuonnin taustalla on kansainvälinen organisaatio ja pääepäilty on Belgian kansalainen. Suomessa huumeiden levityksestä on Tullin mukaan vastannut suomalainen mies.

– Muut Suomessa ja ulkomailla toimineet henkilöt koostuvat sekä suomalaisista että muiden maiden kansalaisista. Osalla epäillyistä on rikostaustaa Suomessa, Virtanen kertoo.

Tullin mukaan jutun esitutkinta valmistuu elokuussa.