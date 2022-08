Pekan kuistilta löytyi erikoisen muotoinen putkilo – tutkija kertoo, mistä on kyse

Pensasampiaiset tekevät pesiä pensaisiin tai kattojen räystäiden alle.

Joensuussa asuva Pekka Lihavainen, 74, huomasi erikoisen muotoisen ampiaispesän talonsa kuistilla.

Ensin puurakenteiselle kuistille ilmestyi ampiaispesä, jonka Lihavainen hävitti. Sen jälkeen tilalle tuli uusi saman kokoinen ampiaispesä, jossa oli putkimainen uloke. Hän arvioi pesän olleen halkaisijaltaan noin 7–8 senttimetriä.

– En ole ikinä nähnyt tuollaista, Lihavainen toteaa.

Hän huomasi ampiaispesän juhannuksen jälkeen. Hänen mukaansa pesä oli ilmestynyt kuistille muutamassa päivässä.

Lihavainen ei ole nähnyt ampiaisten menevän pesään.

– En huomannut pesän rakentamistakaan. Ei mennyt monta päivää, kun pesä oli jo valmis.

Muutaman viikon jälkeen pesässä ei ollut enää putkea, mutta pesä on edelleen katossa.

Luonnonvarakeskuksen tutkija Jouni Sorvari kertoo, että kyseessä on pensasampiaisen nuori pesä.

Muiden ampiaislajien pesissä ei ole putkia.

Pensasampiainen rakentaa aluksi pesän, jossa on putki. Ampiaispesässä on putki silloin, kun se on vielä kehittymässä.

Sorvari kertoo, että pesä kasvaa ajan myötä.

Pesän putki on jatkoa pesän alaosassa olevalle sisääntuloaukolle. Sisääntuloaukko on yleensä pesän alaosassa.

Pensasampiainen arkistokuvassa.

Sorvari sanoo, että katon räystäiden alla on lämmintä. Pesän putki liittyy pesän ilmastointiin.

– Sillä saadaan lämpötila optimaaliseksi ampiaiselle.

– Yleensä kun pesä kasvaa isoksi, putki menee pesän sisälle, ja se häviää näkyvistä.

Sorvari kertoo, että pensasampiaiset tekevät tällaisia putkia hyvin usein. Putket ovat melko yleisiä nuorissa pesissä.

Sorvari sanoo, että kyseisen kuvan putki on melko pitkä. Yleensä putket ovat hieman lyhyempiä.

Pensasampiainen tekee nimensä mukaisesti pesiä usein pensaisiin. Pesät ovat kiinni useissa pensaiden oksissa. Laji tekee pesiä myös kattojen räystäiden alle.

Pensasampiainen on yleinen ampiaislaji Suomessa. Laji on Suomen ampiaislajeista kooltaan toiseksi suurin, vain herhiläinen on suurempi.