Jyrki Lehtolan kolumni: Kun aloimme pitää Teemu Selännettä ajattelijana, Selänne ryhtyi toisinajattelijaksi

Miljonäärikiekkoilijoillakin voi iltaisin olla yhtä tylsää kuin humanisteilla, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola.

Jotain tapahtui vuosituhannen vaihteessa.

Aloimme suhtautua vakavasti niihin, joihin ei olisi kannattanut suhtautua niin vakavasti ja petyimme, kun he eivät olleetkaan kohonneet samalle hengen korkeudelle kuin missä itse leijuimme.

Viime viikolla kehitys törmäsi havahtumiseen, ettei Teemu Selänne ollut tutustunut syvällisesti edes merkittävimpiin fenomenologeihin ja muistutti enemmän ikäistään miestä kuin 22-vuotiasta polyamorikkoa, joka käsi innosta täristen rastittaa sukupuolta kysyttäessä kohdan ”jokin muu”.

Milloin oli se hetki, kun päätimme ottaa Teemu Selänteen ajattelijana vakavissamme? Olimmeko humalassa, oliko Jumala kuollut, sedät vaienneet, tädit nukkumassa ja ajattelimme, että kenties tuon perässä voisi kulkea, on se sentään kaikkien aikojen paras suomalainen maalintekijä NHL:n runkosarjassa.

Kun aloimme pitää Teemu Selännettä ajattelijana, Selänne ryhtyi toisinajattelijaksi.

Selänne kertoi olevansa trumpilainen, oli perustamassa oligarkkien kanssa Kirkkonummelle Selänne Akatemiaa, kritisoi lepsua pakolaispolitiikkaa ja neuvoi hallitusta sen koronapolitiikassa.

Kaikki tuo on sallittua, koska sana on Suomessa vapaahko.

Miljonäärikiekkoilijoillakin voi iltaisin olla yhtä tylsää kuin humanisteilla, ja viime viikolla Selänne kertoi Twitter-seuraajilleen, että jääkiekkoasiantuntija Petteri Sihvonen on ”täysin luuseri”.

” Olemme yhä useammin eksyneitä räyhääjiä yhteiskunnallisesta asemasta tai tulotasosta riippumatta.

Vasta luuserilausunto sai median kyselemään, voiko hölmö huutelija olla nuorison esikuva ja Jokereiden julkiset kasvot, vaikka juuri hölmöt ovat usein paitsi Jokereiden julkisia kasvoja myös nuorison esikuvia, joista nuoret saavat tunteen, että kiva, kun joku uskalsi sanoa jotain, josta isi ja äiti tuohtuivat niin, että soittivat terapeuteilleen.

Björn Wahlroos on niitä harvoja suomalaisia, joka enää saa puhua mitä sattuu, vietellä provosoinneillaan, joihin vastataan lähinnä eroottisesti virittyneellä hykertelyllä.

Muut provosoijat ovat kuolleet tai vaienneet. Jos joku on yrittänyt, keskipisteeksi on noussut se, jota provosoitiin ja tämän omaa traumatisoitumista korostava sankaritarinointi.

Toisinajattelijana Selänteen lausunnot eivät ole järin kiinnostavia.

Kun yksinäisyys pimentää iltaisin mielen, suurehko osa Suomea twiittaa samat asiat samalla tyylillä. Sen seuraaminen on kuin tuijottaisi kuivuvaa maalia tuijottavaa Teemu Selännettä odottamassa, että maaliin piirtyisi verkko, jonne lätkäistä kiekko.

Internet on hieno keksintö. Ennen luulimme, että idoleidemme sisällä piili tasoja, hengen suuruutta, suhteellisuudentajua. Nyt kun kaikki saavat puhua, kun niillä on väline, jossa olla oma itsensä, kaikki on avoimemmin esillä.

Se voi olla opettavaista.

Maailman onnellisin maa ja kaikkien kadehtima koululaitos eivät teekään meistä sen kummempia, vaan olemme yhä useammin eksyneitä räyhääjiä yhteiskunnallisesta asemasta tai tulotasosta riippumatta.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.