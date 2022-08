Annika Saarikko esitti Ylen A-studiossa ylimääräisiä lapsilisiä

Lapsilisät maksettaisiin tuplalapsilisinä loppuvuodesta.

Valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko esitti keskiviikkona Ylen A-studiossa ylimääräisten lapsilisien maksamista loppuvuodelle.

Saarikon mielestä lapsiperheet on ryhmä, johon on syytä kiinnittää katseet. Hän muistutti, että Suomessa on poikkeuksellisen alhainen syntyvyys. Suomella ei hänen mielestään ole varaa siihen, että perheet voivat huonosti.

– Tulen tekemään muulle hallitukselle esityksen kertaluontoisesta, vielä tämän vuoden puolella kehyksen puitteissa tehtävästä ylimääräisestä lapsilisästä kaikille suomalaisille lapsiperheille.

Esitys maksaa reilu sata miljoonaa euroa, Saarikko laskee. Hän vertaa, että työmatkavähennys on samansuuruinen esitys.

Ylimääräinen lapsilisä olisi kertaluontoinen täsmätoimi. Lapsilisä ei Saarikon mukaan lisäisi valtion taloudessa uutta velkaantumista, vaan se voidaan hoitaa jo päätetyn kehityksen puitteissa.