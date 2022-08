Seida Sohrabin kolumni: Et ole ainoa, joka miettii työpaikan vaihtoa

Jos tunne kytee eikä lähde pois, siihen on syytä reagoida, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Seida Sohrabi.

Kesälomien jälkeen moni ajattelee työpaikan vaihtoa. Sitä ei ääneen kaikille myönnetä, mutta hyvin monilla on ajatus mielessä.

Syitä kokeilla muita töitä on monia. Kolme suurinta syytä haluta vaihtaa työpaikkaa ovat ainakin:

1. Kiire tai kuormitus

2. Huono johtaminen

3. Alipalkkaus

Myös alikuormitus on useimmilla syynä vaihtaa työpaikkaa. Ihminen ei koe, että työ haastaa tarpeeksi tai että se tuo esiin kaikkea sitä potentiaalia, mitä ihmisellä on tarjottavana.

Jos se tunne kytee eikä lähde pois, siihen on syytä reagoida. Tyytymättömyydelle on yleensä syynsä ja sen alkuperä kannattaa selvittää. Syyt haluta vaihtaa työtä tai jopa maata ovat moninaiset.

Teen töitä työperäisen maahanmuuton parissa. Autan ihmisiä alkuun Suomessa. Asiakkainani ovat asiantuntijat ja huippuosaajat, jotka ovat päättäneet tehdä Suomesta uuden kotimaansa.

Kysyn asiakkailtani syitä sille, miksi he lähtivät kotimaastaan ja valitsivat nimenomaan Suomen. Yhden syynä ovat koronarajoitukset, toisella korkea inflaatio ja kolmannella sota. Hiukan erilaiset syyt kuin tavallisella suomalaisella.

Mutta kaikilla on yksi yhteinen tekijä: ihmiset ovat aina liikkuneet työn perässä.

Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen korostaa, ettei tyytymättömyyden äärelle kannata jäädä pitkäksi aikaa. Esimerkiksi työuupumus johtaa usein siihen, ettei ihmisellä ole voimia jatkaa nykyisessä työssä tai energiaa etsiä uusia töitä.

Olen samaa mieltä Hakasen kanssa siitä, että omia tuntemuksiaan kannattaa kuunnella ja niihin reagoida. Vaihtamiseen liittyy aina riski, mutta kuten arvostamani yhdysvaltalainen psykologi Dr. Phil (Phil McGraw) usein toteaa: ”how’s that working for you?” Riskin ottaminen on paljon parempi kuin nykyiseen toimimattomaan tilaan jämähtäminen.

Moni lopettaa työn, koska kokee, ettei tule arvostetuksi. Erityisesti palvelualoilla. Ymmärrän tyytymättömyyden, sillä olen nuoruuteni tehnyt töitä alalla. Muistan, miten minua kohdeltiin. Hampurilaisravintolassa töitä tehdessä asiakkaat saattoivat heittää eteeni rahat sen sijaan, että olisivat ojentaneet kolikot ja setelit nätisti. Koin tavan hyvin epäkunnioittavana.

Myös työnantajalla on roolinsa tyytymättömyyteen. Esimerkiksi silloin, kun lomautuksia ja palkanmaksua ei ole hoidettu hyvin. Tästä hyvänä esimerkkinä voinee mainita Helsingin kaupungin töppäilyn palkanmaksun kanssa. 39 000 ihmisen palkanmaksu ajettiin ojasta allikkoon uuden palkanmaksujärjestelmän kautta. Kiireellä oli tässäkin osansa.

Se on yksi työkulttuurimme ikävimmistä puolista suorittamisen ja huonon perehdyttämisen lisäksi. Laatu kärsii varmasti.

Inhoan myös muutosta muutoksen vuoksi. Muutoksen pitäisi aina tapahtua tarpeesta ja se pitäisi valmistella huolella ja ajan kanssa. Pysyvyyteen pitäisi tähdätä. Kun asiat tehdään harkiten ja hyvin, epäonnistumisen todennäköisyys pienenee, mutta tyytyväisyyden kasvaa. Tyytyväisyys saa ihmiset jäämään ja houkuttelee muitakin apajille.

Kirjoittaja on valtiotieteiden maisteri, Lähi-idän asiantuntija ja Helsingin kaupunginvaltuuston varavaltuutettu (kok).