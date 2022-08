Puolustusvoimien mukaan Suomenlahdella kulkee nyt paljon sotalaivoja Itämeren heikentyneen turvallisuustilanteen vuoksi.

Porvoolainen Petri Pärssinen yllättyi näkemästään varhain keskiviikkoaamuna, kun hän matkasi kohti Suomea Finnlinesin kannella.

Suomenlahdella, noin Kirkkonummen kohdalla, häntä vastaan tuli sukellusvene ja kolme muuta alusta, joita hän kuvailee sotalaivoiksi.

– Sukellusvene ja yksi sotalaivoista ohitti tosi läheltä, ehkä noin 100 tai 200 metrin päästä. Kaksi muuta meni kauempaa. Kyllä ne koko ajan näki toisensa, Pärssinen kertoo.

Pärssinen itse oli tulossa Saksan Travemündesta ja menossa Vuosaareen. Idästä länteen liikkuneet laivat ja sukellusvene ohittivat hänet noin kello seitsemältä aamulla.

– Sukellusvene oli ihan kunnon kokoinen. Ottamassani kuvassa se on jo menossa pois päin ja näyttää siksi pienemmältä kuin oikeasti oli.

Hyvin todennäköisesti sukellusvene ja laivat seilasivat kansainvälisen merireitin alueella. Pärssinen kuitenkin totesi, että manner-Suomi oli jo kohtaamishetkellä nähtävissä.

Puolustusvoimien viestinnän asiantuntija Henrik Gahmberg kertoo Ilta-Sanomille, etteivät havainnot sukellusveneistä Suomenlahden kansainvälisellä merialueella ole epätyypillisiä.

– Siellä liikkuu aika usein pintakuljetuksessa sukellusveneitä, yleensä venäläisiä. Havaintoja vieraista aluksista tehdään pari kolme viikossa, jotka Merivoimat käy sitten tarvittaessa aluevalvonnan yhteydessä tunnistamassa ja kuvaamassa, Gahmberg kertoo.

Niin ikään sotalaivoja kulkee nyt paljon Itämeren heikentyneen turvallisuustilanteen vuoksi.

– Ne voivat olla esimerkiksi Venäjän tai Naton aluksia.

Venäläiset alukset käyttävät kansainvälisiä vesiä esimerkiksi siirtääkseen kalustoa Kaliningradiin tai operatiivisessa toiminnassaan, kuten harjoitteluun.

– Heillä on oikeus ajaa siellä.

Gahmberg huomauttaa, että jos alukset olisivat olleet Suomen vesirajojen sisäpuolella, niin Merivoimilla olisi siitä tieto. Alueloukkauksia tapahtuu hänen mukaansa erittäin harvoin. Jos sellaisia sattuu, ovat ne yleensä vahinkoja.

– Silloin tällöin on epäilty, että pinnan alla olisi liikuttu aluevesillämme. Hyvin harvoin sellaisista saa kuitenkaan mitään aiheellisia todisteita.

Sukellusveneen voi tunnistaa lipun lisäksi sen mallista. Puolustusvoimat ei halua tässä yhteydessä lähteä tunnistamaan kuvassa näkyvää sukellusvenettä

– Emme lähde kommentoimaan operatiivisia havaintoja ulkopuolisille.

YHDYSVALTAIN laivaston maihinnousutukialus USS Kearsarge on saapumassa satamavierailulle Helsingin Hernesaareen perjantaina.

Kyseessä on Wasp-luokkaan kuuluva 257-metrinen alus, jonka kyydissä on muun muassa helikoptereita ja pienempiä maihinnousualuksia. Mukana on myös noin 2 000 Yhdysvaltain merijalkaväen ja laivaston sotilasta.

Ensi viikolla vierailun jälkeen alus siirtyy harjoittelemaan pohjoiselle Itämerelle ja Hangon seudulle yhdessä Merivoimien kanssa. Harjoitukset alkavat maanantaina ja päättyvät perjantaina 19. elokuuta.

Tämänkaltaiset harjoitukset voivat itänaapuriakin kiinnostaa.

– On täysin mahdollista, että he haluavat niitä seurata. He sitten havaitsevat sieltä mitä haluavat havaita, Gahmberg kommentoi yleisesti sotilaallisiin harjoituksiin liittyen.

Heinäkuun lopussa Merivoimat tunnisti Suomenlahdella kaksi venäläistä alusta.