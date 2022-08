Ilta-Sanomien tavoittama nimittelyn kohde Mikko Vuorenpää kertoo, ettei halua sanoa asiasta yhtään mitään.

Hovioikeudenneuvos eli hovioikeuden tuomari Eero Nikkarinen latasi tiistai-iltana melko lailla täyslaidallisen Lapin yliopiston prosessioikeuden professorin Mikko Vuorenpään suuntaan.

Helsingin hovioikeuden tuomarina toimiva Nikkarinen haukkui Vuorenpäätä useissa twiiteissään ja syytti Vuorenpään twiittailevan rasistisia sekä misogyynisiä (naisvihamielisiä) kirjoituksia.

Nikkarinen nimitteli Vuorenpäätä muun muassa ”kusisaappaaksi” ja ”tenukepiksi” ja väitti hänen olevan äärioikeistolainen.

– Tämä on nyt siis mun vika twiitti arvon professori Mikko Vuorenpää. Mun arvio, on että et ole tehnyt päivääkään ns. oikeita töitä (pl.auskultointi) Sen sijaan sä heität päivät pääksytysten sun rasistista ja misogyynistä paskaa sieltä sun norsunluutornista 1/x

Tämän jälkeen Nikkarinen jatkoi ketjua mainiten oman työhistoriansa.

– Mä sen sijaan olen viimeiset 20 vuotta pannut ihmisiä lusimaan. Valkoisia, mustia, siltä väliltä, miehiä , naisia, nuoria, vanhoja. Mä ehkä luulen tietäväni asiasta enemmän.

Hämmennystä herätti myös se, kuinka hovioikeuden tuomari ilmoitti työkseen vain ihmisten panemisen vankilaan.

– Niin. Se on ollut minun työni. Panna ihmisiä vankilaa. Näin tämä homma pelaa.

Kaikkiaan koko Twitter-keskustelu on ollut vähintäänkin kiihkeä ja siihen on ottanut osaa valtaisa joukko ihmisiä aina kansanedustaja Jani Mäkelästä (ps) lähtien.

Nikkarinen on kiistellyt twiiteistään useiden Twitterin käyttäjien kanssa. Erään henkilön ihmeteltyä hänen käytöstään Nikkarinen vastasi näin:

– Ihan kuin se sulle kuuluisi mitä mä vapaa-ajallani teen. Mutta joo, olen. Tosin kuin tää sun ihannoima tenukeppi professori.

Vapaa-ajallaan Nikkarinen valmentaa intohimoisesta koripalloa. Hän toimi Helsingin NMKY:n päävalmentajankin kahden kauden ajan vuosina 1996–1998.

Vuorenpää tunnetaan Twitterissä kärkkäänä keskustelijana.

Myös Nikkarinen kirjoittaa Twitterissä jonkun verran, mutta ennen eilistä ulostuloaan paljon vähemmän ja säyseämmin kommentoiden muun muassa koripalloa.

Ilta-Sanomat tavoitti Nikkarisen tiistai-iltana. Hän ei tuolloin perääntynyt sanomisissaan.

– Siis enhän minä twiitannut railakkaasti, vaan tämä Lapin prosessioikeuden professori, Nikkarinen totesi.

– Hän (Vuorenpää) on twiitannut viimeiset kolme vuotta railakkaasti. Ei minulla ole tähän mitään kommenttia sen enempää, Nikkarinen jatkoi.

Ilta-Sanomat ei tavoittanut Nikkarista enää keskiviikkona.

Mikko Vuorenpää kertoo keskiviikkona Ilta-Sanomille, ettei halua sanoa asiasta yhtään mitään.

Helsingin hovioikeus kertoo hovioikeuden hallinnon tietoon saapuneen yksityisellä Twitter-tilillä olevia viestejä. Twitter-tilillä ilmoitetaan sen olevan tuomarina työskentelevän henkilön yksityistili.

Hovioikeus muistuttaa, että kyseisellä yksityisellä Twitter-tilillä esitetyt näkemykset eivät edusta hovioikeutta.

Hovioikeuden presidentti Asko Välimaan allekirjoittamassa tiedotteessa kerrotaan, että asiaa selvitetään hovioikeudessa ja ryhdytään sen jälkeen tarvittaviin toimiin.

Hovioikeus ei ainakaan tässä kohtaa kommentoi asiaa sen enempää.