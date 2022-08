Ranskalaisen kyläkaupan omistaja Riikka-Maria Lemminki puolustaa ranskalaisia työntekijöitä, jotka yrittävät puhua suomea.

Asikkalassa sijaitsevassa Ranskalaisessa kyläkaupassa on myymälän lisäksi myös kahvila-ravintola.

Asikkalan Vääksyssä sijaitsevan Ranskalaisen kyläkaupan omistaja Riikka-Maria Lemminki julkaisi kaupan Facebook-sivulla huomiota saaneen päivityksen heinäkuun lopussa.

Kesällä on ollut useita tapauksia, joissa asiakkaat ovat käyttäytyneet huonosti liikkeen työntekijöitä kohtaan. Kaupalla voi olla sellaisia tilanteita, joissa kassalla ei puhuta suomea. Liikkeessä työskentelee ranskalaisia, jotka opiskelevat ja yrittävät puhua suomen kieltä.

Lemminki kertoo Ilta-Sanomille, että heinäkuussa eräs liikkeeseen saapunut rouva lähti pois liikkeestä, koska kassalla oli paikalla vain ranskalaisia työntekijöitä. Suomalaiset työntekijät olivat muissa työtehtävissä.

Lemminki juoksi rouvan perään ja sanoi hänelle: ”Anteeksi rouva olin varattuna, voinko auttaa?” Rouva huusi Lemmingille, että hän tulee liikkeeseen seuraavan kerran vasta sitten, kun kaikki puhuvat liikkeessä suomea.

Lemmingin mukaan myös Sysmässä eräs ravintolayrittäjä kertoi asiakkaidensa reagoineen ukrainalaistyöntekijöiden kielitaitoon vastaavasti.

Asiakkaiden epäasiallinen käytös on kohdistunut usein kyläkaupan nuoriin työntekijöihin. Jotkut asiakkaat ovat esittäneet kommentteja työntekijöiden tatuointeihin ja pukeutumiseen liittyen.

Facebook-julkaisulla Lemminki halusi varoittaa ihmisiä siitä, että liikkeessä ei ole aina paikalla täydellistä suomea puhuvia. Hän mainitsee, että jotkut voivat haluta palvelua suomeksi esimerkiksi pahan allergian takia.

– Me ymmärrämme myös sen, että jotkut eivät halua tulla liikkeeseen kielen takia. Halusimme kertoa ihan avoimesti, että voi olla, että palvelua ei ole suomeksi.

Heinäkuun lopussa julkaistussa Facebook-päivityksessä on yli 600 kommenttia.

– Osa sanoo, että eihän Ranskassakaan saa palvelua englanniksi. Kyllä tänä päivänä saa, Lemminki korostaa.

– Osa kääntää keskustelun siihen, että meillä ei puhuta suomen kieltä. Mutta kyllä me vähän puhumme ja yritämme.

Julkaisussa on myös useita kannustavia kommentteja.

Asikkalan Vääksyssä sijaitsevan kyläkaupan lisäksi yrityksellä on kauppa Helsingissä sekä kaksi kioskia Asikkalassa.

Kesällä 2020 kyläkaupan suomenkieliset työntekijät saivat ikäviä kommentteja asiakkailta esimerkiksi siitä, että jäätelöpallot olivat tehty väärällä tavalla.

Kesällä 2021 vastaavia tilanteita ei ollut. Lokakuussa 2021 Ranskalaisessa kyläkaupassa otettiin käyttöön koronapassi. Silloin noin kymmenen ihmistä saapui kaupalle kritisoimaan päätöstä passin käyttöönotosta.

Kyläkaupassa työskentelee suomalaisia ja ranskalaisia. Tällä hetkellä liikkeessä työskentelee enemmän ranskalaisia työntekijöitä kuin ennen. Ikäviä kommentteja on kuultu kaupalla tänä kesänä enemmän kuin edellisinä kesinä.

Ranskalaisia työntekijöitä on viisi. Heistä neljä työskentelee ja asuu pysyvästi Suomessa. Yksi heistä on liikkeen toinen omistaja Stephane Maytraud. Myös hän on saanut ikäviä kommentteja asiakkailta kesän aikana.

– Tämä on ihan käsittämätön ilmiö, mitä tänä kesänä ollut. Stephane on pyörittänyt Suomessa ravintolaa jo vuodesta 2013. Hän puhuu vähän suomea, mutta vastaavia tapauksia ei ole ollut aikaisemmin, Lemminki sanoo.

– Tänä kesänä paha olo on purkautunut asiakaspalvelijoihin.

Työnantajan näkökulmasta asiakkaiden kommentit Maytraudia ja nuoria kohtaan ovat Lemmingistä tuntuneet ikävältä. Nuoret ovat kertoneet hänelle, että kommentit ovat tuntuneet heistä todella pahalta.

Työntekijät ovat kuitenkin saaneet myös positiivisia viestejä ja palautetta. Ne ovat tuntuneet heistä hyvältä.

– Ihmiset ovat tulleet kannustamaan nuoria. He ovat sanoneet, että on ihanaa, että puhutte suomea.