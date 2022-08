Traficomin merenkulkuun perehtyneen asiantuntijan mukaan kyseisiä malleja on rekisteröity alle 5 kappaletta Suomessa.

Tallinnan edustalla lauantaina näyttävästi roihunnut ja siellä lopulta uponnut suomalainen luksusjahti oli arvoltaan 1,8 miljoonan euroa. Luksusjahteihin perehtyneen asiantuntijan mukaan samalla upposi yksi Suomen suurimmista huvijahdeista.

– Yhtä isoja tai isompia taitaa olla 3–4 kappaletta, toteaa espoolainen Iiro Avellán, joka myy ja huoltaa huvijahteja työkseen.

Hänen yrityksensä XO1 Marine kauppasi Hooligan-jahtia vuonna 2018 aluksen edellisen omistajan aikaan. Myyntihinta oli tuolloin hänen mukaansa 1,8 miljoonaa euroa.

Avellánin mukaan aluksen arvo on Välimerellä noin 1,5 miljoonaa euroa. Suomeen tällaisen aluksen toimittaminen kustantaa itsessään lähes 100 000 euroa.

Suomessa korkeampi hinta johtuu muun muassa huvijahtien heikommasta saatavuudesta.

– Kyseessä on harvinainen ja haluttu vene, hän sanoo.

Samalla Suomen sääolosuhteet pitävät jahdit yleisesti ottaen paremmassa kunnossa.

– Vähäsuolainen vesi on veneille hellempi. Suomessa huvijahdit on puolet vuodesta telakoituna halliin, jolloin käyttöaste on pienempi ja veneet säilyvät paremmassa kunnossa. Esimerkiksi Välimeren runsassuolaiset vedet tuhoavat hiljalleen, mutta aggressiivisesti veneiden runkoa, Avellán pohjustaa.

Hänen yrityksensä ei lopulta päätynyt myymään alusta, vaan se siirtyi suoraan seuraavalle omistajalle.

Näin yritys markkinoi Hooligan -jahtia vuonna 2018.

Luksusjahdin suunnittelija on Miamissa toimistoaan pitävä Luiz de Basto ja kyseessä on avomallinen Canados 90. Canados 90 voitti vuonna 2007 parhaan Show Boat -palkinnon kategoriassa paras puolikustomoitava moottorijahti sekä samana vuonna parhaan yli 24-metrisen aluksen Millennium Yacht Design -palkinnon.

Canado-yhtiön valmistaman aluksen ilmoitettu huippunopeus on 47 solmua eli noin 87 kilometriä tunnissa. Se on rungoltaan 27,5 metriä pitkä ja noin kuusi metriä leveä. Avellánin mukaan kyseisen veneen kulutus on 21 litraa merimailia kohden. Esimerkiksi noin 33 solmun matkavauhdilla alus kuluttaisi 690 litraa tunnissa.

Liikenne ja viestintävirasto ei yksityisyydensuojaan vedoten voinut kommentoida Suomessa rekisteröityjen Canados 90 -mallien määrää. Traficomin merenkulkuun perehtyneen asiantuntijan mukaan kyseisiä malleja on kuitenkin rekisteröity alle 5 kappaletta Suomessa.

Avellán tietojen mukaan Hooligan oli Suomessa ainoa laatuaan.

Tällaisena Hooligan-huvijahdin sisätiloja esiteltiin vuonna 2018.

Suomessa vaaditaan kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja, kun kyseessä on yli 24-metrinen huvialus. Asiakirja edellyttää muun muassa käytännön todistusta veneilytaidoista sekä täysi-ikäisyyttä. Avellán on huomannut, että huvijahteihin liittyvissä onnettomuuksissa veneilytaitojen todistaminen on oleellista, jos asiaa puidaan käräjillä.

Hän on seurannut keskustelua Hooliganin uppoamisesta. Mediatietojen ja laiturilla kuullun perusteella hän ei ihmettele, että kytevä tulipalo saattoi jäädä aluksessa olleilta huomaamatta.

– Konetilassa syttyvää paloa on vaikea havaita, sillä moottoritilan ilmanvaihto ja itse moottorit vie paljon ilmaa. Niitä ei ajossa havaitse, ennen kuin on jo liian myöhästä, hän arvioi.

– Lasikuitu palaa syttyessään erittäin aggressiivisesti ja on todella vaikeasti sammutettavissa.

Uponnut alus on vuotanut polttoainetta Itämereen, tiedotti Viron poliisi- ja rajavartioviranomainen (PPA) sunnuntaina. Sen tietojen mukaan uponneessa aluksessa olisi ollut 12 tonnia polttoainetta, josta osa olisi valunut veteen, jäänyt laivan sisälle tai palanut tulipalossa. Avellán pitää tätä määrää epätodennäköisenä, sillä kyseisen mallin kokonaiskapasiteettiin mahtuu noin 7 500 litraa dieselpolttoainetta.

Virolaislehti Delfi uutisoi viikonloppuna, että syvyys aluksen uppoamispaikalla on noin 10 metriä. Viron poliisi ei vielä tuolloin osannut sanoa, mitä hylylle tapahtuu.

Delfi oli haastatellut juttuunsa paikallista merimiestä, joka oli nähnyt Hooligan-aluksen jo pidemmän aikaan korjattavana laiturilla Haven Kakumäen satamassa. Noin viikko ennen onnettomuutta hän kertoi aluksen ympärillä kelluneen selvästi polttoainetta.

Tämän näköhavainnon yhteyttä veneen uppoamiseen ei voida varmistaa. PPA:n alustavien tietojen mukaan onnettomuus johtui teknisestä viasta.