Nuori kuski menetti ajokorttinsa kaahailtuaan yli sadan kilometrin ylinopeutta.

21-vuotiaan nuoren miehen kesäiltainen kaahailu tallentui poliisin kameraan sekä tutkaan Helsingin Hernesaaressa sunnuntaina.

Nuori kaahari kaasutti tutkaan 133 kilometrin tuntinopeutta alueella, jossa sallittu nopeus on 30 kilometriä tunnissa.

Helsingin poliisin ylikomisario ja liikennevalvontatoiminnon johtaja Dennis Pasterstein julkaisi videon kaahailijasta Twitterissä. Videon voit katsoa artikkelin yltä.

Pastersteinille tuli tapahtuneesta mieleen Savonlinnan lauantainen onnettomuus, jossa kolme nuorta menehtyi ja yksi joutui sairaalaan vakavassa liikenneonnettomuudessa. Poliisin mukaan Savonlinnan onnettomuudessa tilannenopeus oli huomattavan suuri.

– Reilu vuorokausi sen onnettomuuden jälkeen, niin tällainen ylinopeus ja saman ikäinen. Eikö mikään herätä? Pasterstein päivittelee Ilta-Sanomille.

– Tuossakin olisi voinut käydä pahasti, se on niin kova nopeus ja ahdas ympäristö.

Kyseessä on paikka, jossa nopeudet nousevat helposti, vaikka tiellä on esimerkiksi useita suojateitä. Alue on kesäaikaan suhteellisen vilkas.

– Paljon turisteja, jalankulkijoita, pyöräilijöitä ja lapsia. Siinä on uimarannat vieressä, ratikkapysäkkejä ja kaikkea. Siinä on jonkinnäköinen tietyömaakin, jalankulkijoitakin näkyy sopivasti videolla, ylikomisario luettelee.

Alueella on Pastersteinin mukaan aina nopeutena 30 kilometriä tunnissa, kuten monilla Helsingin keskustan muillakin kaduilla, eikä tietyömaalla ollut nopeusrajoitukseen vaikutusta.

– Sen takia Helsingissä tapahtuu niin vähän onnettomuuksia ja kuolee hirmu vähän ihmisiä, Pasterstein selittää nopeusrajoitusta.

Nuorelta kaaharilta otettiin kortti pois. Kuskia epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Ajokieltoa voi tulla kolmesta kuukaudesta viiteen vuoteen, jos rike on kuskin ensimmäinen.

– Yleisellä tasolla törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta puhutaan kuukausista, jopa yli vuodesta. Se on tietysti aina tapauskohtaista, ylikomisario arvioi mahdollista ajokiellon pituutta.