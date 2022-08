Savonlinnan turma-auton renkaat erittäin kuluneet – näin poliisi uskoo törmäyksen tapahtuneen

Autossa olleista henkilöistä kolme löytyi onnettomuuden jälkeen auton ulkopuolelta. Yksi matkustajista löytyi kuolleena auton takapenkiltä.

Poliisin mukaan viikonlopun aikana tehdyissä tutkimuksissa on selvinnyt, että neljän nuoren aikuisen seurue oli ajanut Savonlinnan ohitustietä lännen suunnasta.

– Törmäys tuli poliisin tietoon, kun lähellä tapahtumapaikkaa olleet sivulliset ilmoittivat kovasta auton äänestä ja että mahdollisesti on sattunut jotain, poliisi kertoo tiedotteessa.

Törmäyksen seurauksena auto oli katkennut etuistuinten takaa. Autossa olleista henkilöistä kolme löytyi onnettomuuden jälkeen auton ulkopuolelta. Yksi matkustajista löytyi kuolleena auton takapenkiltä. Hän oli poliisin mukaan turvavöissä.

– Poliisi selvittää muiden autossa olleiden turvavöiden käyttöä, ja kuka autossa olleista kuljetti autoa onnettomuushetkellä. Autossa oli onnettomuushetkellä kolme miestä ja nainen, tiedotteessa kerrotaan.

Turmasta ainoana elossa selvinnyt on poliisin mukaan nuori mies, joka on turma-auton omistaja. Hän on tällä hetkellä sairaalassa vakavasti loukkaantuneena, eikä poliisi ole häntä päässyt puhuttamaan.

Muista osallisia onnettomuudessa ei ollut.

Turma tapahtui lauantaina 30. heinäkuuta kello kuudelta aamulla. Ajoradan keskikiveyksestä on löytynyt ennen törmäyspaikkaa jälki, joka poliisin mukaan sopii auton vasemman eturenkaan jättämäksi.

– Muita jälkiä tiestä ei ole löydetty. Auton takarenkaat olivat erittäin kuluneet ja onnettomuushetkellä tieurissa oli vettä, tiedotteessa kerrotaan.

Suoritettujen tutkimusten perusteella poliisi pitää mahdollisena, että auton vasen eturengas osui ajoradan keskikiveykseen ja auto lähti siitä hallitsemattomaan sivuluisuun märällä tiellä.

Auto törmäsi oikea kylki edellä liikenteenjakajan opastinpylvääseen.

– Auton renkaiden kunnolla, tielle kertyneellä vedellä ja käytetyllä tilannenopeudella on voinut olla vaikutusta tapahtumiin. Poliisi selvittää myös mahdollista päihteiden osuutta tapahtumiin.

Poliisi tutkii tapahtunutta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksina.