Samassa laitteessa tapahtui sama tilanne kaksi vuotta sitten.

PowerParkin vuoristorata Pitts Special pysähtyi pystysuoraan nousuun lauantai-iltapäivällä kesken ajomatkan.

Vuoristoradan kahdeksanpaikkainen vaunu pysähtyi juuri ennen vuoristoradan huippua. Matkustajat odottivat ylhäällä istuimissaan kasvot kohti taivasta noin puoli tuntia, kunnes vaunu taas jatkoi matkaansa.

Pitts Special on Power Parkin verkkosivujen mukaan 696-metrinen vuoristorata, joka kiipeää ensin pystysuoraan 43,5 metrin korkeuteen ja syöksyy sitten alas niin, että vauhti kiihtyy sadan kilometrin tuntinopeuteen.

Maasta tilannetta katseli muun muassa eteläsuomalainen Jarno Ojala, jonka avovaimo ja 10-vuotias tytär olivat vaunun etummaisessa penkissä.

– Laite lähti normaalisti liikkeelle, ja otin siitä videota, Ojala kertoo.

Sitten vaunu pysähtyi juuri ennen kuin se olisi kääntynyt pudotukseen alaspäin.

Jutun alussa olevalla videolla Jarno Ojala kertoo tapahtumien kulusta. Videolla nähdään myös, kuinka vaunu lopulta lähti liikkeelle.

Paikalla myös ollut Ilta-Sanomien lukija Juha oli viereisessä laitteessa, kun vuoristorataan uskaltautuneiden matka pysähtyi epämukavaan paikkaan.

– Kuulin, kun henkilökunnan henkilö sanoi toiselle, että ”se laite jäi jumiin”, Juha kertaa.

Jarno Ojala katseli maasta toisen tyttärensä kanssa, miten perheenjäsenet istuivat kymmenien metrien korkeudessa.

– Kukaan ei oikein osannut sanoa mitään tilanteesta. He sanoivat vain, että hätää ei ole.

Ojalan mukaan henkilökunta kävi huoltovaunulla ylhäällä kertomassa vuoristoradan matkustajille tilanteesta.

– Heille oli sanottu, että mitään hätää ei ole.

Vuoristoradan muut matkustajat olivat Ojalan mukaan olleet ulkomaalaisia, joten puoliso oli tulkannut ohjeistusta myös heille.

– Takarivi oli kuulemma aika paniikissa.

Lopulta vaunu lähti jälleen liikkeelle. Ojala onnistui saamaan videolle myös sen.

Jyrkän laskun jälkeen rata jatkaa ylös ja tekee silmukoita samalla, kun vaunu kiertyy akselinsa ympäri. Vaunun matkustajat huristivat siis radan loppuun ensin odoteltuaan puoli tuntia.

– Tytär on ihan ok, vaikka tietysti järkyttynyt. Avovaimo sai aika kovat traumat. Lisäksi heillä oli kylmä, kun he olivat odottaneet puoli tuntia kymmenien metrien korkeudessa, Ojala sanoo.

Perhe sai hyvityksenä tapahtumasta uudet rannekkeet.

– Jatkoimme päivää huvipuistossa, laitteessa olleet sanoivat, että tehdään niin, jotta ei jää pelkoja, Ojala sanoo.

Pitts Special on ennenkin jäänyt jumiin. Laite pysähtyi vuonna 2020 lähes samaan paikkaan.

– Yksi tyttö itki ja minua pelotti niin hirveästi, että aloin täristä, laitteeseen silloin jumiin jäänyt Saana kertoi tuolloin Ilta-Sanomille.

Lauantaisen pysähdyksen jälkeen Pitts Special suljettiin loppupäiväksi.

PowerParkin johtaja Mikko Kiviluoma kertoo, että laite oli pysähdyksissä 26 minuuttia.

– Turvajärjestelmän yksi anturi oli aktivoitunut ja pysäyttänyt laitteen ajon. Laite pysähtyi hallitusti ja turvallisesti.

Kiviluoman mukaan laitehuolto tarkasti kaiken ja kertoi samalla vaunussa olleille asiakkaille tilanteesta. Evakuointia ei tarvittu.

– Laite ajettiin normaalisti ja turvallisesti lopuksi läpi.

Vuoristorata otettiin PowerParkissa käyttöön vuonna 2020.