Marianne Heikkilän kännykkään kilahti yllättävä viesti – ”Tuli niin ikävä mummoa”

Pappi Marianne Heikkilä saa pian arvokkaan sukukalleuden haltuunsa.

Pappi ja Marttaliiton toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä sai hiljattain puhelimeensa yllättävän viestin.

Heikkilän ystävä Tyti Pirjo Laakso oli tehnyt kirpputorivisiitillään todellisen löydön. Simpeleen kunnassa Missiokirppis Simpeleessä asioinut Laakso löysi mannekiinille puetun hääpuvun, jolla oli merkittävä yhteys Heikkilään. Puvun oli nimittäin suunnitellut Heikkilän isoäiti Kaisu Heikkilä.

Heikkilä tarkisti vielä puvun alkuperän tädiltään, joka oli aikanaan tehnyt töitä isoäidin tehtaalla Tampereella. Hänen tätinsä tunnisti kankaan kohopainetun kukkakuvion oitis.

Puku oli luonnollisesti saatava, ja Laakso lupautuikin hankkimaan puvun takaisin Heikkilän suvulle. Kuvan näkemisestä tuli Heikkilälle nostalginen ja haikea olo.

Pappi Marianne Heikkilä sai isoäitinsä tekemän hääpuvun takaisin suvun haltuun.

– Muistaa lapsuudesta, kun mummolla tosiaan se Kaisu Heikkilän tehdas oli, johon minut ja veljeni vietiin aina silloin tällöin tehdaskierrokselle, Heikkilä muistelee.

Tehtaan ompelimon puolella tehtiin tilaustöitä, jollainen Simpeleen kirpputorilta löytynyt hääpukukin on.

– Tuli niin ikävä mummoa, Heikkilä huokaisee.

Hääpuku mannekiinin yllä Missiokirppis Simpeleessä.

Heikkilän isoäiti Kaisu Heikkilä oli aikanaan tunnettu suomalainen vaatesuunnittelija, jonka Tampereen tehtaalta tehtiin tilaustöitä ympäri Suomea. Isoäidin yrittäjyydellä ja naisjohtajuudella on ollut iso vaikutus Heikkilän omaan elämään ja urapolkuihin.

– Olen ylpeä siitä, että isovanhempani ovat olleet yrittäjiä Tampereen hengessä, hän toteaa.

Hääpuku suunniteltiin alun perin Kirsti Ijäkselle, joka piti sitä yllään häissään vuonna 1962. Hintaa puvulla oli kirpputorilla 20 euroa. Puku ei ole menossa kaappiin pölyttymään, vaan tarkoitus on saada se uudelleen käyttöön.

Pieni hääpuku ei kuitenkaan sovi Heikkilälle itselleen, eikä hänen tyttärelleen, joten etsinnässä on joku nuorempi suvun edustaja, joka voisi pukua yllään pitää.

– Jos joku sen haluaa hääpuvukseen tai vaikka rippipuvukseen tai muuhun juhlaan, niin ehdottomasti lahjoitan sen eteenpäin. Pääasia, että se pysyy suvussa.

– Luovutetaan eteen päin seuraavalle sukupolvelle, jolle se mahtuu.

Puvun yhteyteen oli liitetty lappu, jossa kerrottiin kuka puvun suunnitteli ja kenelle.

Uniikilla hääpuvulla on Heikkilälle suuri tunnearvo. Hänelle se edustaa suomalaisen tekstiilityön kulta-aikaa, kun kyseessä on juuri tiettyä tilaisuutta varten pienintä yksityiskohtaa myöten suunniteltu teos.

– Tämä on kadotettua maailmaa. Nyt meillä on vain tällaisia ylikansallisia ketjuja, joissa kaikki on samanlaista, niin se, että olisi vielä tällaista kädentaitoa myös Suomessa, olisi minusta tärkeää.

Myös se, että puku voidaan kierrättää ja valjastaa uusiokäyttöön on Heikkilälle tärkeä asia. 60-luvulla tehty puku ei ole ajan saatossa kärsinyt, vaan on yhä erinomaisessa kunnossa.

Hääpuku sen kirpputorilta löytäneen Tyti Pirjo Laakson yllä.

– Tunnearvo syvenee siitä, että seuraavat sukupolvet meidän suvussa voivat sitä käyttää ja kertoa puvun tarinan, että se on heidän isoisovanhempien omassa tehtaassa tehty, Heikkilä tunnelmoi.

