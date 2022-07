Näin Suomen varakkaat mökkeilevät – IS esittelee viisi ranta­kohdetta

Suomen tämän hetken hulppeimmista rantamökeistä löytyy kohuttua lähihistoriaa, nimekkäiden arkkitehtien kädenjälkeä sekä kuvataidetta. Miljoonamökkien kauppa käy edelleen, vastaavat IS:n haastattelemat kiinteistönvälittäjät.

Sopivan syrjäinen sijainti, helmeilevä vesimaisema ja terassille levittäytyvä, leiskuva auringonlasku. Suunnilleen näitä ominaisuuksia varakas mökkeilijä vapaa-ajan asunnoltaan kaipaa.

Mukavuudet voi ostaa rahalla, mutta sijaintia ei. Siksi kohtuullisesti saavutettavat mutta silti tarpeeksi syrjässä olevat pirtit ovat kansakuntamme varakkaamman aineksen keskuudessa alituiseen kysyttyjä.

IS:n selvityksen mukaan Varsinais-Suomen ja läntisen Uudenmaan alueella olevat mökit ovat yhä kaikkein kalleimpia, ja niistä ovat tällä hetkellä kiinnostuneet erityisesti Turun alueella ja pääkaupunkiseudulla vaikuttavat henkilöt. Pari hulppeaa järvenrantakohdetta löytyi myös sisämaasta.

Samalla monet ökymökkien omistajat varjelevat kohteitaan tarkkaan. Muutama IS:n haastattelema kiinteistönvälittäjä kieltäytyi esittelemästä kaikkien arvokkaimpia kohteitaan vedoten omistajan haluttomuuteen.

– He eivät pidä siitä, että sitten niitä kommentoidaan netissä, että ’onpa mauttomat kalusteet ja ruma piha’. Se tekee hallaa asunnon markkinoinnille, vastaa pitkän linjan kiinteistövälittäjä Ilkka Vuoksenturja.

Lisäksi osaa arvokohteista ei kaupitella julkisessa myynnissä lainkaan, mitä kutsutaan ”hiljaiseksi myynniksi”. IS:n haastattelemien välittäjien mukaan tällä pyritään rajaamaan mahdollista ostajakuntaa, minkä lisäksi on mahdollista, että kohdetta myy joku julkisuuden henkilö.

Tähän juttuun IS keräsi viisi persoonallista vesistöjen lähellä sijaitsevaa miljoonamökkiä niitä välittävien yritysten ja omistajien suostumuksella.

Rauhaa Degerbyssä

Degerbyn lukaalin kaksi erkkeriä avautuvat kohti merinäkymää.

Inkoon Degerbyssä sijaitseva 237 neliön lukaalin pihapiiri on valmistunut vuonna 2002. Pirtti on asumiskelpoinen ympärivuotisesti, ja tontilta löytyy päärakennuksen lisäksi rantasaunaa, vierasmajaa ja autokatosta. Myös päärakennuksesta löytyy oma sauna.

Piha avautuu etelään saaristomerta kohti. Veranta on atrium-mallinen, ja sitä kehystää kaksi muumitalomaista erkkeriä. Asunnon esittelytekstissä pihalta näkyviä merimaisemia kuvaillaan ”rauhoittaviksi”.

Ylellinen sisustus kattaa kaikki herkut, ja persoonallista meininkiä korostavat myös kellarista löytyvät viinikellari ja baaritila, josta löytyy biljardipöytä. Hintaa tällä lukaalilla on 2 150 000 euroa.

Helmeilyä Airistolla

Nauvon kolmen miljoonan kohde kuuluu Airiston Helmen huviloihin.

Paraisilla sijaitsevan Nauvon Säkkiluoto muistetaan monikerroksisesta Airiston Helmi -vyyhdistä. Osa Airiston Helmen kohteista on myyty eteenpäin, mutta tätä ei vielä. Koko kymmenen hehtaarin saari kiinteistöineen on myynnissä, ja asuintilaa kompleksista löytyy yhteensä 912 neliötä. Asuntoa välittävä Pasi Saari arvelee IS:lle, että yhdelle perheelle kohde lienee turhankin reilu, mutta yrityshenkistä toimintaa saarelle voisi hyvinkin kaavailla.

Mukavuudet ovat ainakin kohdillaan. Saarelta löytyy seitsemän jykevää laituria sekä kaksi majoitusrakennusta, joista kumpaisestakin löytyy seitsemän makuuhuonetta kylpyhuoneineen. Lisäksi saarelta löytyy osmoosilaitteisto, joka muuntaa meriveden juomakelpoiseksi sekä helikopterin laskeutumisalusta – koska miksipä ei! Koko saari kustantaa 2 950 000 euroa.

Nautiskelua Nastolassa

Vuonna 2013 valmistuneen, Lahden Nastolassa sijaitsevan lukaalin ikkunat aukeavat Iso-Kukkasen järvelle. Talo on suunniteltu juuri ympäristöön istuvaksi, ja esittelytekstissä rakennuksen tyyliä kuvaillaan ”ajattomaksi”. Asuinpinta-alaa tontilla on 189 neliötä. Kohteen erikoisuutena on räätälöity äänentoistojärjestelmä, joka ulottuu laiturille asti. Asunto täyttää myös omakotitalon kriteerit, mutta tällä hetkellä sitä myydään vapaa-ajan asuntona.

– Kohde sopii paitsi perheille, myös yrityksen edustuskäyttöön, sanoo Bo LKV:n kiinteistönvälittäjä Toni Mäenpää.

Tämä lähtee 1 390 000 euron hintaan.

Heikki ja Kaija Strömsössä

Myös Raaseporista voi ostaa halutessaan saaren. Sen päärakennuksen ovat suunnitelleet arkkitehdit Heikki ja Kaija Siren.

Muun muassa Eero ja Jussi Raittinen halusivat oman saaren vuoden 1965 singlellään. Haave voisi toteutua Tammisaaren saaristossa. Strömsön (ei ”se” Strömsö, se on Vaasassa) edustalla Stora Österklobbenin saaressa sijaitseva huvila on kokonaispinta-alaltaan 130 neliötä, ja asuinneliöitä siinä on 75.

Päärakennuksen ovat suunnitelleet arkkitehdit Heikki ja Kaija Siren. Se on valmistunut vuonna 1974, mutta sitä on kunnostettu useaan otteeseen modernimmaksi. Välittäjä Mattias von Schantz hehkuttaa kohdetta ”äärimmäisen harvinaiseksi”.

– Samankaltaisia paikkoja löytää ehkä pitkältä Turun saariston sylistä. Tämä on sentään aika lähellä kaikkea: rannikolle pääsee kymmenessä minuutissa ja sieltä Helsingin keskustaan alle tunnissa.

Eeron ja Jussin unelman voi toteuttaa 1 500 000:lla eurolla.

Nilsiän sylissä

Pohjois-Savon asuntoja eivät havittele enää vain etelän varakkaat tai ulkomaalaiset, vaan myös paikallisia ostajia löytyy, kertoo välittäjä Jukka Leskinen.

Persoonallinen arvohuvila löytyy myös nykyisen Kuopion alueella sijaitsevasta Nilsiästä. Huoneistokeskuksen välittäjä Jukka Leskinen kertoo, että erityisesti lähellä sijaitseva Tahkon hiihtokeskus houkuttelee alueelle laadukkaampaa asumista kaipaavia lomailijoita.

Kohteesta löytyy kaksi rakennusta, jotka ovat valmistuneet vuosien 2005–11 aikana. Päärakennuksen huoneistoala on 177 neliötä. Pihalta avautuu Nurmesjärvi molemmin puolin. Tiluksilta löytyy kuntosalia kahdessa kerroksessa ja myös runsaasti kuvataidetta.

– Tämänhetkinen omistaja on maailmalta, Leskinen avaa arvoituksellisesti.

Nilsiän huvilan saa itselleen 1 200 000 eurolla.

Mökkien kokonaismyynti pudonnut alkuvuonna reilut 40 prosenttia

Kesämökkien ja vapaa-ajan asuntojen kauppa on tippunut koronavuosien huippulukemista, kertoo Sp-Kodin tuore selvitys.

Kauppamäärät ovat pudonneet tämän vuoden tammi–kesäkuun aikana tarkalleen 42,8 prosenttia vuoden 2021 lukemista. Puutetta ei kuitenkaan ole ostajista vaan tarjonnasta. Mökkejä on siis koronavuosina ostettu niin paljon, ettei niitä tahdo kaikille edes riittää.

Korkeammissa hintaluokissa tämä vaikutus ei kuitenkaan vielä näy, kertovat IS:n haastattelemat välittäjät.

– Ei tässä vielä pessimismiin tarvitse vaipua. Täsmäostajia on ollut edelleen liikkeellä, vahvistaa Westatus-välitystoimiston Pasi Saari.

– Tänäkin kesänä myin kolmen miljoonan arvoisen kesähuvilan Raaseporissa.

Bo LKV:n Toni Mäenpää kertoo toimistonsa myyneen heinäkuun aikana kymmenkunta mökkiä Päijät-Hämeen alueella.

– On siinä muutaman prosentin laskua aiempiin vuosiin, mutta ostajapuolella on edelleen kiinnostusta vapaa-ajan paikoista.

Myös myyntiajat ovat pidentyneet, he myöntävät. Tämä tosin kuuluu kalliimpien kohteiden luonteeseen muutenkin, Pasi Saari muistuttaa.

Kansainväliset ostajat ovat kaikonneet arvomökkimarkkinoilta, välittäjät kertovat.

– Venäläisiä ei ole ollut enää moneen vuoteen ainakaan omissa kohteissani, Pasi Saari kertoo.

– Mutta Keski-Euroopasta käy kyllä saksalaisia. Heitä kiinnostaa erityisesti suomalainen luonto ja puhdas ilma. Näin on ollut jo monta vuotta.

Tietynlainen rakennemuutos on tapahtunut myös Suomen sisällä, kuten esimerkiksi Pohjois-Savossa, Huoneistokeskuksen Jukka Leskinen kertoo.

– Myös kalliimmille kohteille on alkanut löytyä paikallisia ostajia. Tämä on selkeä muutos, sillä vielä parisenkymmentä vuotta sitten ostajat olivat pääosin eteläisemmästä Suomesta tai pääkaupunkiseudulta. Seutu on vaurastunut.

Toni Mäenpää muistuttaa myös, että Lahden tienoilta löytää yhtä komeaa asutusta kuin esimerkiksi saaristosta ja suunnilleen yhtä pitkän matkan päästä pääkaupunkiseudusta, mutta huomattavasti halvemmalla. Tämä pätee myös mökkeilyyn.

– Myös etätyömahdollisuudet houkuttelevat ostajia.

Arvokkaampaa mökkikohdetta tavoittelee tällä hetkellä siis suomalainen yksityishenkilö, välittäjien mukaan noin 30–50-vuotias ja yrittäjätaustainen sellainen.

– Nuoremmat ostajat ovat vielä yrityselämässä ja voivat suunnitella näihin kohteisiin myös jostain yritystoimintaa, mutta vanhemmat ovat mahdollisesti jo myyneet yrityksen pois ja etsivät nyt tulevan elämän loma-asuntoa, kuuluu Leskisen diagnoosi.

Mökkirintaman kuulumiset eivät siis kuulosta kovin mullistavilta. Etätyö, mukavuudet ja talviasuttavuus kiinnostavat nykyään niin rikkaita kuin rahvastakin, mitä nyt varakas voi valita sijaintinsa vapaammin. Nousseet polttoainekustannukset ovat ajaneet myös joka tuloluokan mökkiläiset etsimään huviasuntojaan lähempää.

Rikkaat mökkiläiset käyttävät tosin enemmän palveluita, välittäjät kertovat. Kesämökki ei todellakaan ole työleiri hänelle, jolla on varaa.

– Tai voihan se toki olla, jos omistaja haluaa, mutta harva varakas mökinomistaja nikkaroi itse, Jukka Leskinen summaa.

– Elo mökillä menee nautiskeluun ja asumiseen. Jos työelämä on kaupungissa stressaavaa, niin tänne voi tulla vain olemaan. Täällä riittää vaellusreittejä, metsästysmaita ja tuo Tahkon hiihtokeskus.

Mutta mikä on arvomökin merkitys välitystoimistolle? Kilpaillaanko niistä?

Toni Mäenpään mukaan välitysliikkeet pohtivat usein, onko kalliin kohteen myyminen kannattavaa.

– Niiden myyntiajat kuitenkin ovat pidempiä edullisempiin kohteisiin verrattuna. Onhan se kivaa, että on arvokohde myynnissä, mutta ostajan löytyminen on luonnollisesti haastavampaa. Kohteen hinnoittelu on tärkeässä asemassa tällöin.

– Tietysti kuka tahansa voi ottaa arvomökkejä myyntiin, Pasi Saari aloittaa.

– Mutta väittäisin, että näiden myyminen vaatii välittäjältä erityistaitoa ja ennen kaikkea kokemusta tuoda hyvä hinta ja ostaja yhteen.

Saari kertoo, että hänen kallein mökkikauppansa on ollut hulppeat 5 miljoonaa euroa.

Hän ei tosin pidä sanasta ”kallis”.

– Sanon mieluummin, että ”hintava”. Kallis tarkoittaa, että hintaa on liikaa. Myin vuosia sitten eräälle pörssiyhtiön johtajalle kesähuvilaa, ja hän letkautti, että on ihan sama, maksaako kohde 500 tonnia vai 5 miljoonaa – tärkeää on varmistaa, että hinta ja kohde ovat balanssissa.

Leskisen ja Mäenpään kovimmat mökkikaupat ovat olleet miljoonan tuntumassa.

– Mutta en minä ajattele sitä niin, että on jotenkin erityisen mahtavaa myydä kallis kohde. Tärkeämpää on oikea hinnoittelu, että hinta vastaa ostajan tarpeita sekä asiakkaat ovat tyytyväisiä, Mäenpää linjaa.

Kuulostaa todellisen kauppamiehen puheelta.