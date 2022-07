Tuntuuko kesä kolealta? Sitä se onkin – osassa maata on yhtä kylmä kuin syyskuussa

Elokuun alussa sää on keskimääräistä viileämpää, kertoo meteorologi Juha Föhr.

Heinäkuu vaihtuu elokuuksi viileissä ja sateisissa merkeissä.

– Melko viileät ajat on tulossa, vahvistaa Forecan päivystävä meteorologi Juha Föhr.

Esimerkiksi maan itäosassa lauantain ylin lämpötila jää kymmenen asteen paikkeille. Se on jopa 9 astetta tavanomaista viileämpää. Ilmatieteen laitoksen mukaan vastaavia lukemia mitataan yleensä vasta syyskuun puolenvälin jälkeen.

Föhrin mukaan lauantai on vuodenaikaan nähden huomattavan viileä päivä etenkin maan Kainuusta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella. Muualla Suomessa lämpötilat ovat hiukan korkeammalla.

– Maan etelä- ja länsiosissa on lämpimämpää, 16–19 astetta. Siellä on luvassa myös paikallisia sadekuuroja. Jyväskylän seudulla on viileää, noin 12 astetta. Lahdessa lämpötila on lähellä 15 astetta.

Itä- ja Pohjois-Suomea kohti mentäessä kuurosateet ovat yleisempiä ja sää pilvisempi.

Vielä sunnuntaina osassa maata on jopa kesäisen lämmintä.

– Sunnuntai on lauantaita lämpimämpi melkein koko maassa. Koillismaan ja Kainuun alueella lämpötila pysyy kymmenen asteen tienoilla, mutta Etelä- ja Länsi-Suomessa lämpötila nousee 20 asteeseen, jopa sen yli.

Sateinen Huhkojärvi Keuruulla lauantaina 23. heinäkuuta 2022.

Elokuun ensimmäisenä päivänä lämpötilat ovat elokuulle tavanomaisissa lukemissa suuressa osassa maata.

Tiistaista eteenpäin sää muuttuu keskimääräistä viileämmäksi pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta.

– Tiistaina maan länsiosissa on selvästi viileämpää ilmaa. Keskiviikkona valtaosassa maata on kylmempää kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta.

Torstaina sää lämpenee hieman, kun lämmintä ilmamassaa virtaa etelästä Suomeen. Föhrin mukaan lämpötila voi kohota hetkellisesti jopa yli 20 astetta etenkin maan itäosissa, jos pilvisyys ei ole ehtinyt lisääntyä. Perjantaina taas viilenee.

Elokuun ensimmäinen viikko on myös keskimääräistä sateisempi. Matalapaineiden myötä Suomen yli kulkee voimakkaita sadealueita.

– Tiistaina sataa paljon. Perjantain vastaisena yönä voimakas sadealue leviää maan länsiosaan. Sadealue liikkuu perjantain aikana maan pohjoisosaa kohti. Niinpä perjantai onkin elokuun ensimmäisen viikon sateisin päivä.