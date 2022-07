Pitäisikö rajat sulkea venäläisturisteilta? Mats Uotila ja Lauri Lindén vastaavat

Mats Uotila ja Lauri Lindén keskustelevat viikon polttavimmasta puheenaiheesta.

Venäläismatkailijoita saapuu taas itärajan yli, kun Suomi poisti rajan koronarajoitukset ja Venäjä omat maastapoistumisrajoituksensa.

Pitäisikö turistiviisumien myöntäminen venäläismatkailijoille lopettaa Ukrainan sodan takia?

Lauri Lindén: On omituista nähdä valtavasti venäläisiä turisteja Helsingin keskustassa. Se antaa pakotteiden toimivuudesta kyseenalaisen kuvan. Suomesta on tullut venäläisten väylä Eurooppaan, kun muut naapurit ovat sulkeneet rajat. Olen avointen rajojen kannattaja. Silti Ukrainassa pommitetaan yhä siviilejä.

Mats Uotila: Viro lopetti viisumeiden jakamisen jo maaliskuun alussa, mutta meillä hallitus päätti vastikään avata rajan. Venäjän armeija raiskaa ja tappaa siviilejä Ukrainassa, mutta turistiralli Suomeen pyörii niin kuin mitään ei tapahtuisi. Ei näin tärkeiden asioiden edistäminen voi olla kiinni ministereiden kesälomista.

Lindén: Mielenkiintoista tässä on se, että ainakin teoriassa viisumikiellolla on lähes koko poliittisen kentän tuki. Sen sijaan maahanmuuttoviranomaisten mukaan muutoksia tuskin on tulossa. Se onkin sitten iso kysymys, kannattaako venäläisiä eristää täysin muusta maailmasta.

Uotila: Pääministerin sijainen Aki Lindén totesi, että päätöksiä ei ole tulossa tällä viikolla. Hän on ainoa töissä oleva ministeri ja tällä viikolla on ”hiljaisempaa”. Pakotteiden pitää osua myös tavallisiin venäläisiin, joiden keskuudessa Putinin kannatus on riippumattomien tutkimusten mukaan yli 80%.

Lindén: Viisumien myöntämisen tiukentamisessa on se hyvä puoli, että se antaisi mahdollisuuden tietyille venäläisille tulla näkemään sukulaisiaan Suomeen täydellisen eristyksen sijaan. Hyvä puoli tässä olisi myös se, että on mahdollista jakaa Suomessa ei-Putin-myönteistä informaatiota. Mutta eihän se hyvältä näytä, että Putinin kannattajat pääsevät vapaasti EU-maahan, joka vielä sattuu olemaan Suomi.

Uotila: Kokoomus on esittänyt, että juurikin turistiviisumien myöntäminen venäläisille keskeytettäisiin. Kielto ei koskisi esimerkiksi lähisukulaisten luona käyntiä, ja kansainvälistä suojelua voisi hakea entiseen malliin. En ymmärrä, että mistä tässä kiikastaa. Vallan mukana tulee myös vastuu ja nyt sitä pitää kantaa.

Lindén: Tämä kuulostaa ihan hyvältä ratkaisulta. Rikkaille turisteille Helsinki-Vantaa näyttää lähinnä keinolta kiertää pakotteet ja lentää sitten Milanoon tai Pariisiin. Toki turisteja tulee vielä verrattain vähän. Se on kuitenkin tärkeä myös propaganda-aseena, että Venäjän hallinnon vastustajat voivat hakea poliittista turvaa maasta. Tai etteivät sukulaisyhteydet kokonaan katkea.

Uotila: Turistejahan tulee Venäjältä todella paljon. Heinäkuun kolmen ensimmäisen viikon aikana Suomi myönsi yli 10 000 turistiviisumia ja hakemuksia tulee nyt yli tuhat päivässä. Suomi on EU:n heikoin lenkki. Jos ja kun tämän asian korjaamiselle on laaja kannatus, niin miksi se ei etene?

Lindén: Varmaan yksi syy on se, että olisi hyvä saada EU-tason ratkaisu asiaan. Tällä hetkellä sitä ei ole, ja sitä kautta vaikuttavuus olisi suurin. Eduskunnassa on myös kesätauko ja kyseessä ei nyt ole se maailman kriittisin asia, koska arvioitua turvallisuusuhkaa ei ole. Ei sillä, kesätauko voidaan keskeyttää, mutta ei nyt ihan joka asiasta.

Uotila: Viro, Puola, Latvia ja Liettua eivät tarvinneet EU-tason ratkaisua. Ei tarvitse Suomikaan. Vaikuttaa siltä, että syy on juuri se, ettei viitsittäisi keskeyttää kesälomaa. Ukrainalle on helppo julistaa tukea somessa, mutta evääkään ei haluta liikuttaa oikeiden asioiden eteen.

Lindén: Periaatteessa olisi mahdollista karsia tulijoita helpolla kysymyksellä siitä, kannattaako Ukrainan sotaa. Näin ainakin saataisiin käsitystä siviilin vastuusta. Myös rahastus olisi mahdollista. Maksulla tuettaisiin Ukrainaa tukevia toimia. Tässä tilanteessa myös Ukrainaa tukeva kampanjointi Suomessa korostuu.

Uotila: Jos venäläinen haluaa Suomen kautta kiertämään pakotteita, niin ei kai kukaan ole niin höveli, että ilmoittaa kannattavansa sotaa. En näe, että tuollainen voisi toimia mitenkään. Parasta olisi vain muiden maiden tapaan suoraan lopettaa viisumien myöntäminen.

Lindén: Näitä keinoja on esitetty myös Ukrainan päästä. Karsiminen on minusta hyvä tie. Kaikkien maahanpääsyä ei voi estää. Mutta nykytilanne on moraalisesti kestämätön. Ukrainalaiset eivät lomaile tai ostele Louis Vuittonin laukkuja. Suomalaisilla on myös toinen vastuu. Ei mennä tältäkään puolelta rajaa tankkaamaan Venäjälle halpaa bensaa.

Uotila: Suomi on itsenäinen valtio ja voi päättää, keillä on oikeus tulla rajan yli. Ei ole mikään ihmisoikeus päästä Suomeen lomailemaan, jos oma maa käy hyökkäyssotaa. Paljon on kuultu puhetta asiasta, mutta tekoja ei hallituksen suunnalta näy. Toivottavasti niitä ei enää kovin montaa viikkoa tarvitse odotella.

Mats Uotila on Sastamalasta kotoisin oleva 17-vuotias kokoomuslainen. Lauri Lindén on Helsingistä kotoisin oleva 19-vuotias vasemmistolainen. Uotila ja Lindén väittelevät tällä palstalla ajankohtaisista aiheista.