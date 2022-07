Tuorein suositus aikaisti rokotusaikataulua, eivätkä kunnat välttämättä ehtineet varautua siihen, THL:n asiantuntijalääkäri sanoo.

Koronarokoteannoksia annettiin viime viikolla 14 000 enemmän kuin sitä edeltävällä viikolla, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntijalääkäri Mika Muhonen kertoo STT:lle.

– Viime viikolla annettiin yhteensä 36 000 koronarokotetta. Jonkin verran on varmaan jo viime viikolla annettu neljänsiä annoksia. Mikään muu ei oikein selitä tätä nousua, Muhonen sanoo.

THL antoi viime viikon maanantaina suosituksen, että kunnat alkaisivat tarjota neljänsiä rokoteannoksia kaikille yli 60-vuotiaille ja yli 18-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville jo tässä kuussa tai viimeistään elokuun alusta alkaen. Alun perin suositus oli, että neljänsiä rokotuksia laajennettaisiin asteittain eri ryhmille 15. elokuuta alkaen.

Muhonen sanoo, etteivät kunnat välttämättä ehtineet varautua neljänsien rokoteannosten jakamiseen kovin hyvin.

– Eniten rokottautumisia tulee varmaan elokuun alku- ja keskivaiheilla, kun siihen kunnat olivat alun perin varautuneet.

THL:n tuorein suositus toi noin 1,4 miljoonaa ihmistä neljännen koronarokotuksen saajalistalle.

Helsingissä ajanvaraus neljänsiä koronarokotuksia varten aukesi 18–69-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville tänään.

– Toivomme, että mahdollisimman moni helsinkiläinen välttyisi koronan vakavilta tautimuodoilta, siksi tarjoamme nyt neljättä rokotetta kaikille riskiryhmiin kuuluville täysi-ikäisille. Kesälomien vuoksi rokotuksissa edetään ryhmä kerrallaan ja rokotuksia annetaan ajanvarauksella. Pyrimme rokottamaan niin ripeästi kuin mahdollista, terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen sanoo tiedotteessa.

Rokotustahtiin vaikuttaa myös se, että osa ihmisistä on sairastanut taudin kolmannen annoksen saamisen jälkeen, THL:n Muhonen sanoo. Tässä tapauksessa neljättä rokotetta ei ole tarpeen ottaa.

Tietoa tämän ryhmän koosta ei Muhosen mukaan kuitenkaan ole.

Tartunnan ei Muhosen mukaan pidä olla laboratoriovarmennettu, vaan myös kotitestillä saatu positiivinen tulos riittää.

– Sekin riittää, jos perheessä joku on saanut positiivisen testituloksen ja itsellä on ollut samoja oireita. Silloin tauti on hyvin todennäköisesti ollut itselläkin.

Muhonen kuitenkin sanoo, että jos on asiasta epävarma, voi olla yhteydessä omaan terveysasemaan ja kysyä, onko tartuntatapaus riittävän todennäköinen, ettei neljättä rokotetta tarvitse ottaa.

Neljänsinä tehosterokotteina annetaan Muhosen mukaan ensisijaisesti Pfizerin Comirnaty- ja Modernan Spikevax-rokotteita.

– Nämä ovat mrna-rokotteita, joita on annettu alusta asti ja ne ovat olleet markkinoilla pisimpään, Muhonen sanoo.

Jos Pfizeria tai Modernaa ei voida ottaa, kolmantena vaihtoehtona on Novavaxin Nuvaxovid-rokote.