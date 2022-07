Lähipäiville on luvassa viileämpää säätä kuin yleensä tähän aikaan vuodesta.

Viikonloppuna on luvassa viileää säätä.

– Pilvisyys on runsasta, mutta kyllä aurinkokin pilkottaa, kertoo Forecan päivystävä meteorologi Jenna Salminen.

Perjantaina sadekuurot ovat paikallisia. Sateet painottuvat etelään ja maan keskivaiheelle.

Myös Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla tulee sateita. Runsaimmat sateet ovat maan itäosassa, jossa voi myös ukkostaa.

Läntisessä Suomessa on pääosin poutaista, mutta sadekuurojakin tulee. Etelä-Suomessa aurinko pilkahtelee pilvien välistä.

– Lapissa on melko runsaan pilvinen päivä, mutta siellä on selvästi muuta maata poutaisempaa.

Lapin pilvisillä alueilla päivälämpötila on 10–15 astetta.

Etelärannikolla ja kaakossa lämpötila on noin 20 astetta.

Maan keskivaiheella, Kainuussa ja Lapin aurinkoisilla alueilla lämpötila on noin 15 astetta.

Lauantaina sateita tulee maan itäosassa ja Pohjois-Suomen itäosassa.

Itä-Suomesta Pohjois-Lappiin ulottuvalla alueella on pilvistä.

Salmisen mukaan Suomen poutaisin alue on todennäköisesti läntisessä Lapissa. Siellä sateita esiintyy vähän.

Länsi-Suomessa on sää on osittain aurinkoinen ja vähäisiä kuurosateita esiintyy.

Lapin itäosissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa lämpötila on noin 10 astetta tai sen alapuolella. Muualla maassa lämpötila on 15–18 astetta.

Sunnuntaina tuuli kääntyy etelän puoleiseksi ja sateet painottuvat maan pohjoisosaan.

Salmisen mukaan sade- ja ukkoskuurojen vyöhyke voimistuu todennäköisesti iltapäivällä.

– Vyöhyke syntyy läntiseen osaan maata. Se liikkuu vähitellen kohti itää, ennen kuin se heikkenee pois.

Eteläisessä Suomessa on aurinkoista, mutta sade- ja ukkoskuurot ovat mahdollisia iltapäivän aikana.

Aurinkoisilla alueilla lämpötila on noin 20 astetta. Pohjois-Suomessa on 10–14 astetta ja Itä-Suomessa on noin 15 astetta.

Salmisen mukaan lähipäivien sää on normaalia viileämpää. Lämpötila on nyt selvästi keskimääräisen alapuolella.

Tilastollisesti heinäkuun puoliväli ja loppupuolisko on vuoden lämpimintä aikaa.

Viikonvaihteessa Suomeen alkaa virrata lämpimämpää ilmaa, ja alkuviikosta lämpötilat nousevat taas lähelle normaalia. Useammalla alueella lämpötila nousee noin 20 asteeseen.

– Lämpimämpää alkuviikkoa kohti ollaan menossa.