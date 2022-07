Ikoninen meemi­mies ilmestyi taas Kotkan Meri­päiville – tämä on tarina Suomen krapulaisimman kuva­parin takana

Kotkalaismies on valloittanut hakukoneet kahdesti.

Kotkalaisen Tuomo Airaksisen vuonna 2013 kuvatuista kasvoista on muodostunut Kotkan Meripäivien jälkeisten hapokkaiden tunnelmien perikuva.

Keskustelufoorumeilla ja sosiaalisessa mediassa on levinnyt vuodesta 2014 alkaen kuvapari, jossa Airaksisen kasvot kuvataan ennen ja jälkeen perinteisten festivaalien. Kyseiseen kuvaan törmää heti ensimmäisenä, jos Googlen kuvahakuun kirjoittaa ”Kotkan Meripäivät”.

Ilta-Sanomat tiedusteli Airaksiselta, miltä meemiksi päätyminen on tuntunut. Mieltään hän ei asiasta pahoita.

– Hyvähenkistä, kotkalaista vittuiluahan tämä on, Airaksinen tiivistää.

– Olen kuullut, että meemiä on näytetty jossain punk-konsertissa Keski-Euroopassa ja esimerkiksi jonkun radiokanavan markkinoinnissa.

Hän antaa haastattelun puhelimitse sopivasti Kotkan Meripäivien rientojen keskeltä.

Meemissä nähtävät kuvat julkaistiin alun perin Airaksisen henkilökohtaisella Facebook-sivulla. Sieltä ne noukki muokattavaksi hänen ystävänsä.

Ystävä rakensi kuvaparista meemin, jossa lukee "Meripäivät 24.–27.7.2014, Before ja After". Hengentuotos jaettiin sellaisenaan Airaksisen Facebook-seinälle. Miehelle tuntemattomasta syystä meemi alkoi levitä, eikä sen elinkaarelle näy loppua.

Meemin lukusuunnasta katsottuna ensimmäisessä kuvassa Airaksinen edustaa asiallisesti tuliterällä parturikampauksellaan. Sen viereen on liitetty kuva Kotkan Meripäivien jälkeisestä maanantaiaamusta vuodelta 2013. Kuvassa Airaksisen kasvot ja verkkokalvot punoittavat viikonlopun jäljiltä.

Airaksinen kertoo, että kuvaa edelsi kumarrus vessanpöntölle.

Jälkimmäisen kuvan otti hänen pomonsa, joka oli hakemassa miestä sovitusti töihin meripäivien jälkeisenä maanantaiaamuna. Oven avasi silmin nähden nuutunut Airaksinen. Pomo otti näystä kuvan ja päästi juhlijan toipumaan.

Meripäivä-meemi leviää yhä varsinkin festivaalien tienoilla ja siitä on jalostettu alati uudempia versioita. Viimeisimmäksi on nähty variaatio, jossa kuvalokeroihin on aseteltu Suomenlahtea samonnut mursu.

Kuvaparren takia Airaksinen tunnistetaan erityisesti kotiseuduillaan Kouvolassa ja Kotkassa – mutta myös muualla Suomessa. Sen verran kuvauspyyntöjä ohikulkijoilta tulee, että Airaksinen kertoo verottavansa niistä kevyehköä palkkiota.

– Sanon, että senkus otetaan kuva, mutta se maksaa kaksikymmentä Ville Vallatonta, hän letkauttaa.

Kyse ei ilmeisesti ole jäätelöpuikoista.

Meripäivät-meemi ei ole ainut kuva Airaksisesta, joka on päätynyt Googlen kuvahaun ensimmäiseksi. Vielä 2010-luvun tienoilla hakusanalla ”Kuopio” hakukone tarjosi ensimmäisenä kuvaa, jossa Airaksinen näkyi ystävänsä kanssa kuopiolaisessa hotellihuoneessa. Airaksisen paljas alapää oli sensuroitu Kuopion vaakunalla.

Saimme Airaksiselta luvan jakaa kyseisen knoppitiedon.

– Itsetuntoni kestää tämän, hän linjaa.

Vuonna 2006 otettu kuva vaivasi aikanaan Kuopion päättäjiä. Savon Sanomat uutisoi vuonna 2012, ettei kyseinen kuva enää ”häiritse Kuopion imagoa”.

” Meripäivät on mielentila ja ne voi järjestää vaikka yksin, jos haluaa.

Airaksinen kertoo olevansa vakituinen Kotkan Meripäivien osallistuja. Niiden aikana ehtii nähdä kaikki tutut, joita ei vuoden aikana ole ehtinyt kohdata.

Meripäivät ovat jääneet välistä vain muutamia kertoja Kouvolassa asuttujen vuosien aikana. Parina edellisenä vuonna Meripäiviä ei järjestetty koronaepidemian takia.

Airaksinen kertoo, ettei tauon aikana varsinaisesti haikaillut perinteisten ohjelmanumeroiden perään.

– Lopulta se on yksi karnevaaliviikonloppu. Meripäivät on mielentila ja ne voi järjestää vaikka yksin, jos haluaa. Siihen ei tarvita 200 000 ihmistä ympärille.

52-vuotias Airaksinen kertoo, että oma juhlinta on vuosien varrella rauhoittunut.

– Mutta koskaan ei voi tietää, mihin ilta johtaa, hän lisää.

Meripäivien kynnyksellä Airaksisen tarinasta uutisoi aiemmin Kouvolan Sanomat.