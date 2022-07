Juvalla mökkeilevä nainen kertoo, ettei ole koskaan aiemmin kokenut järvessä vastaavaa.

Maanantaina Juvalla sijaitsevassa pienessä Voipään järvessä uinut 76-vuotias nainen sai reiteensä kipeän iskun. Syynä oli hauki.

– Olen kova uimaan. Vaikka ikää on, harrastan vesijuoksua. Olen melkein 30 vuotta uinut mökkirannassamme, eikä mitään tällaista ole sattunut.

Uimari pulahti veteen suoraan saunasta, kun hän tunsi voimakkaan iskun reidessään.

– Sattui todella paljon. Nousin vedestä ja huomasin, että reidessä oli monta hampaan jälkeä, joista valui verta runsaasti. Siitä arvasin, että kyseessä oli hauki. Onneksi en ollut syvällä uimassa, minulla on kuitenkin jo ikää.

– Purema on desinfioitu ja laastaroitu. En usko, että se tulehtuu, mutta puremakohta on tuntunut aralta.

Hauki jätti reiteen kipeän puremajäljen.

Purema herätti paljon ihmetteleviä kommentteja lähipiirissä.

– Moni ei voinut uskoa, että tällaista voi sattua.

KALASTUSBIOLOGI Hannu Salo Järvi-Suomen kalastuspalveluista kertoi Ilta-Sanomille vuonna 2018, että hauet iskevät uimariin yleensä muutaman kerran kesässä.

Salon mukaan hauki yleensä väistää ihmistä. Nälkäinen hauki – tai joskus kuha – voi kuitenkin refleksinä iskeä kiinni ärsykkeeseen.

Hauki saalistaa pääasiassa näköaistinsa perusteella ja myös kylkiviiva-aistinsa varassa, eli reagoi veden värähtelyyn.

– Refleksin aiheuttaa väri tai liike, samalla tavalla kuin kala nappaa uistimeen. Hauki havaitsee ärsykkeen ja reagoi siihen nopeasti. Ei hauki mieti, iskeäkö vai eikö iskeä, vaan se iskee. Sitten se huomaa, että kohde oli väärä, Salo kertoo.

Hauen terävistä hampaista jää ikävä jälki, sillä hampaat on tarkoitettu saalistukseen.

Ilta-Sanomat on kertonut heinäkuussa toisestakin hauen puremasta.

Nana Karkulehtoa, 15, puri hauki Vantaalla Vetokannaksen uimarannalla.

– Olin rannalla menossa uimaan. Uittelin käsiäni, kun kala kävi kiinni. Se ehti haukata kädestäni kolme kertaa ennen kuin sain heitettyä sen irti kädestäni, Karkulehto kertoi.

Karkulehdolle jäi käteen kipeät jäljet.

– Kämmenen puremajälkien lisäksi etusormessani on on kolme raapaisujälkeä, joista yksi on melko syvä. Käden ulkosyrjälle tuli myös puremajälkiä aika reippaasti. En pysty vieläkään liikuttamaan kunnolla pikkurilliäni, Karkulehto harmitteli.