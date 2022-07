Kirmo Mattila löysi veneretkellään Puruveden pohjassa olevan hylyn.

Uskomaton näky oli vastassa Kirmo Mattilaa, kun hän oli maanantaina veneilemässä Saimaan Puruvedellä kaverinsa kanssa.

Mattila oli kuullut, että Itikkasalmessa olisi hylky. Hän päätti selvittää asiaa tarkemmin.

– Löysin hylyt.net -sivustolta hylyn tarkan paikan. Suuntasimme sitä kohti ja aloimme etsiä tarkemmin. Kaveri sanoi, että se on tuolla rannemmassa. GPS-piste kuitenkin heitti noin 50 metrillä ja laiva olikin heti keulan edessä.

Vain vähän veden pinnan alapuolella upoksissa ollut alus oli vaikuttava näky.

– Vähän nousi karvat pystyyn, Mattila kertoo.

Mattila ei viitsinyt itse lähteä sukeltamaan ja tutkimaan alusta. Hän kuitenkin sanoo, että tyynellä säällä hylky erottuu myös veden päältä selkeästi.

Hän huomauttaa, että mikäli hylkyä haluaa mennä katsomaan veneillen, sitä kannattaa lähestyä äärimmäisellä varovaisuudella.

– Hylky on ihan pinnassa. Ei kannata mennä sinne hölmöilemään, ettei jysähdä kone siihen hylyn keulaan.

Hylky on hyvin säilynyt kaksiruumaisen puisen halkoproomun hylky, tietää sukellusta harrastava Risto Sajaniemi.

Hylyn kansiluukku.

Proomu on raskaan tavaran, kuten halkojen, kuljetukseen tarkoitettu laiva.

Sajaniemi on sukelluksillaan mittaillut, tutkinut ja kartoittanut hylkyjä yhteistyössä Suomen merimuseon kanssa. Hän kävi kuvaamassa Itikkasalmen hylyn vuonna 2015, kun hän huomasi merikortista veden rajassa olevan hylyn merkin.

– Ajoin veneellä paikalle, puin räpylät ja maskin ja aloin snorklailemaan ja tutkimaan aluetta. En löytänyt hylkyä, mutta noin 200 metrin päässä oli poikia onkimassa. Snorklasin sinne ja kysyin pojilta, tietävätkö he hylystä. He kertoivat olevansa hylyn päällä. Se on kuulemma hyvä ahvenpaikka, Sajaniemi kertoo.

Itikkasalmen hylyn ankkuripeili.

Kyseessä on melko iso alus. Hylky on 30 metriä pitkä ja 7 metriä leveä. Se on kölillään järven pohjassa. Hylyn keula osoittaa länteen päin ja perä idän suuntaan. Järvi on hylyn kohdalta neljä metriä syvä.

Sajaniemi on kuullut paikallisten puhuvan, että alus olisi upotettu tarkoituksella. Hän tietää, että Saimaassa on tuhansia hylkyjä.

– Esimerkiksi Anttolan rannassa niitä on kymmeniä. Samoin Lappeenrannassa. Nämä hylyt eivät siis sinänsä ole mikään harvinaisuus.

Sajaniemen mukaan aluksia on upotettu, kun niille ei ole ollut enää mitään käyttötarkoitusta.

– Kun laivat on käyneet vanhaksi ja tarpeettomaksi, niiden pohjaan on tehty reikiä, heitetty päälle kiviä ja annettu upota. Se on ollut helpoin tapa hävittää ne.

Sajaniemellä ei ole kuitenkaan varmaa tietoa siitä, onko hylky upotettu.

Hylyn vintturi.

Hän vinkkaa, että hylky on mielenkiintoinen snorklauskohde.

– Koska hylky on niin pinnassa, sitä pääsee melko helposti tutkimaan. Ruuman läpi pääsee sukeltamaan.