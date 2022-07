Tapio Sade­ojan kolumni: On vain yksi totuus ja se on THL:n totuus

Miksi THL on vähätellyt neljänsien rokotuksien merkitystä, kysyy Tapio Sadeoja.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola sanoi äskettäin Helsingin Sanomain haastattelussa, että ulkopolitiikan tutkijoille yritettiin taannoin asettaa rajoituksia, miten he puhuvat Venäjästä julkisesti. Tutkijoille tehtiin selväksi hyvinkin jyrkästi, mikä oli niin sanotusti sopivaa. Sopivuudesta lipsuminen oli tietysti sopimatonta, mikä johti helposti siihen, että tutkijaa syytettiin mm. pelottelusta. Tällainen tutkija sai helposti pilkka­nimen ”ns. tutkija”.

Suomessa on pitkäaikainen perinne painostaa yhden­mukaisuuteen ns. virallisen totuuden ehdoilla, monessakin asiassa. Ankara voi olla sellaisen ihmisen kohtalo, joka virallisesta totuudesta poikkeaa.

Tänä päivänä on helppo hankkia ”ns. tutkijan” arvonimi yhdellä tavalla: arvostele Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta, tuota virallisen totuuden ainoaa haltijaa.

Kun Lapin sairaanhoitopiirin ja Länsi-Pohjan keskus­sairaalan infektio­ylilääkäri Markku Broas arvosteli tiukin sanoin THL:n kitsautta neljänsien rokotteiden jakamisessa, lähti liikkeelle tapahtuma­sarja, jossa oli kaksi hämmästyttävästi keskenään risti­riitaista piirrettä: ensiksikin Broas ja mm. Twitterissä samaa asiaa esillä pitänyt Husin diagnostiikka­johtaja Lasse Lehtonen olivat oikeassa vaatimuksissaan, mutta saivat lopulta kuitenkin rapaa niskaansa, eikä vähiten korkeassa asemassa olevalta virka­mieheltä.

Pikainen kertaus: Broas vaati IS:n haastattelussa 2. heinäkuuta tieteelliseen näyttöön vedoten, että neljänsiä rokotuksia pitäisi kiireesti alkaa antaa kaikille yli 64-vuotiaille, koska kolmansien rokotteiden teho oli alkanut hiipua ja uudella rokotuskierroksella estetään vakavaa sairastumista ja kuolemia. Myös sosiaali- ja terveysministeri Aki Lindén (sd) vaikutti olevan suurin piirtein samoilla linjoilla.

THL suositteli tässä vaiheessa neljättä rokotetta vain yli 80-vuotiaille ja tietyille riskiryhmille.

THL ei ollut Broaksen ajatukselle vastaanottavainen. Kaikkea muuta. Mutta jokusen päivää myöhemmin – vilkkaan julkisen keskustelun ja paineenkin jälkeen – se ilmoitti aikaistavansa rokotteiden antamista 65-vuotialle ja 60 vuotta täyttäneille elokuun puoliväliin ja syyskuun alkuun.

Perusteluina sanottiin, että koronavirusepidemia kiihtyy syksyllä ja vanhempien ikä­luokkien rokotusten teho hiipuu vähitellen. Eli perustelut olivat samat kuin Broaksella ja kumppaneilla näiden vaatiessa rokotus­tahdin vauhdittamista.

Homman olisi luullut olevan siinä. Mutta ei.

Terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen ilmoitti seuraavana päivänä STT:n haastattelussa, ettei rokotusten teho ole hiipunut ja että sellaisten väitteiden esittäminen haiskahtaa ”disinformaatiolta”. Lausahdus oli hämmentävä, koska juuri noilla perusteilla THL oli ilmoittanut tiivistävänsä rokotus­tahtiaan.

Keneen tai keihin heitto dis­informaatiosta oli osoitettu jäi epäselväksi, mutta moni yhdisti sen Broakseen ja Lehtoseen. Toivottavasti näin ei ollut, sillä disinformaatio-sana on näinä aikoina erittäin vahvasti latautunut ja erityisen huonosti se sopii tiede­miehiin, jotka perustavat lausuntonsa tutkimustietoon, ei mutuihin.

Vielä erikoisemmaksi Salmisen lausunto muuttui, kun Euroopan tartuntatautivirasto (ECDC) ja Euroopan lääkevirasto (EMA) suosittelivat pari päivää myöhemmin neljännen rokoteannoksen antamista pikaisesti 60-79-vuotiaille. Sekä ECDC että EMA ilmoittivat sairaala­hoidon ja tehohoidon tarpeen kääntyneen nousuun Euroopassa.

Järjestöjen perustelut olivat siis käytännössä samat kuin Broaksella ja muilla rokotustahdin tiivistämistä vaativilla suomalaisasiantuntijoilla.

Viikko Euroopan viranomaisten suosituksen jälkeen THL ilmoitti, että yli 60-vuotiaille voidaan antaa toinen tehosterokotus periaatteessa heti, eikä vasta syyskuun alussa kuten edellisessä parin viikon takaisessa suosituksessa todettiin. Takin­kääntäminen ei ollut helppoa THL:lle, joka pyrki – tosin pahasti puutteellisin tiedoin – vielä ns. työ­paperillaan vähättelemään neljänsien rokotteiden merkitystä.

Tämän jälkeen olettaisi, että Suomessa vallitsisi jonkinlainen konsensus rokotelinjauksesta. Konsensus tosin syntyi siten, että THL ajautui pakon edessä Broaksen linjoille, eikä päinvastoin, mutta onko sillä väliä. Kansan­terveyshän on pääasia.

Eli loppu hyvin, kaikki hyvin. Ei. Takapotku tuli vielä.

Takapotkun antoi Mika Salminen viime viikolla julkaisemassaan blogissa. Hän perustelee laajasti THL:n linjaa, mikä on hänen oikeutensa ja velvollisuutensakin. Mutta sitten hän eksyy oudoille raiteille.

Hän kyseenalaistaa THL:n rokotuslinjausten arvostelijat – ja kyse on siis lääke­tieteen huippu­asiantuntijoista – vihjaillen milloin heidän ammatti­taidostaan ja milloin heidän ammatti­etiikastaan. Nimiä ei mainita, mutta kirjoituksen kohteita ei tarvitse arvailla.

THL on nostanut itsensä arvostelun yläpuolelle, koska se on asiantuntijaorganisaatio, jossa pyyteettömät virkamiehet tekevät työtään virkavastuulla. Mutta se ei tee THL:stä erehtymätöntä. THL:n ulkopuolella on myös asian­tuntijoita, joilla on oikeus ja jopa ehkä velvollisuus osallistua julkiseen keskusteluun ja tarpeen vaatiessa haastaa THL:n näkemys. Keskustelua pitää rohkaista, ei tukahduttaa, se on kansakunnan etu.

Toivottavasti emme enää elä Suomessa, jossa asian­tuntijoiden on mukauduttava yhteen, viralliseen totuuteen. Toivottavasti emme enää koskaan leimaa tutkijoita ”ns. tutkijoiksi” vain siksi, että heidän näkemyksensä on ”väärä”.

Emme edes silloin, kun on kyse THL:stä.

Kirjoittaja on Ilta-Sanomien entinen vastaava päätoimittaja.