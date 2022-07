Verityön tekovälineeksi on paljastunut keittiöveitsi.

Kuhmossa viime viikon tiistaina ilmenneestä henkirikoksesta on paljastunut lisätietoja. Tapauksen tutkinnanjohtaja Kimmo Tuulenkari vahvistaa IS:lle, että 41-vuotiasta miestä epäillään eläkeikäisen naisen murhaamisen lisäksi hautarauhan rikkomisesta.

Rikosnimike tulee kyseeseen esimerkiksi silloin, kun ruumista on paloiteltu tai siirrelty, eli käsitelty pahennusta herättävällä tavalla.

Tutkinnanjohtaja Tuulenkari ei tässä vaiheessa tutkintaa kerro tarkemmin, mitä on tapahtunut, mutta vahvistaa sen, ettei kyse ole tällä erää ruumiin siirtelystä.

Lue lisää: IS:n tiedot: Karatea harrastavaa teologia epäillään äitinsä raa’asta murhasta Kuhmossa

Veriteko tapahtui rauhallisella rivitaloalueella noin 8 000 asukkaan Kuhmossa.

Poliisin käsityksen mukaan mies surmasi eläkeikäisen naisen rivitalokodin edustalla keittiöveitsellä. Murhan rikosnimike liittyy virkavallan mukaan teon raakuuteen ja julmuuteen, ei niinkään vakaaseen harkintaan tai suunnitelmallisuuteen.

Teon motiivia tai sitä edeltäneitä hetkiä tutkinnanjohtaja ei suostu tässä vaiheessa kommentoimaan.

– Poliisilla on tapahtumien kulusta selkeä kuva. Kyse on vakavasta rikoksesta, jonka taustoja pyritään vielä selvittämään, Tuulenkari toteaa.

Lue lisää: Raaka epäilty äidinmurha järkytti Kuhmon erämaa­kaupungin rauhaa

Surmatyö ajoittuu tutkinnanjohtajan mukaan tiistaille hieman ennen aamukuutta. Hätäkeskukseen ilmoituksen teki sivullinen henkilö.

Epäilty mies otettiin kiinni rikospaikalta. Hänet vangittiin torstaina Kainuun käräjäoikeuden päätöksellä todennäköisin syin murhasta epäiltynä.

– Häntä on päästy kuulustelemaan. Meillä on yhteisymmärrys siitä, ettei muita henkilöitä ole ollut paikalla teon aikaan. Hän on tutkinnassa pystynyt selvittämään tapahtunutta ja ollut yhteistyökykyinen, tutkinnanjohtaja sanoo.

IS:n tietojen mukaan uhri oli miehen äiti. Poliisi ei vahvista sukulaissuhdetta, mutta myöntää kyseessä olevan perhepiirissä tapahtunut rikos.

Ilta-Sanomat uutisoi aiemmin, että yliopistokoulutuksen saanut mies on sosiaalisen median perusteella karaten pitkäaikainen harrastaja.

Sosiaalisen median profiilissaan hän kertoo käyneensä lukion Kuhmossa ja opiskelleensa sittemmin teologiaa ja filosofiaa yliopistossa. Mies on lisännyt tililleen runsaasti uskoon ja hengellisiin teemoihin liittyviä päivityksiä.

Tililtä löytyy myös runsaasti yhteiskuvia eläkeikäisen äidin kanssa.

IS vieraili Kuhmossa päivä surman paljastumisen jälkeen. Ilmeni, että pienen erämaakaupungin asukkaat olivat sangen järkyttyneitä tapahtuneesta.

– Tuntuu uskomattomalta, että Kuhmossa tapahtuu tämmöistä. Äiti oli mukava, iloinen, tavallinen ihminen. Ihmiset ovat kyllä todella järkyttyneitä, Ilta-Sanomien toimittajalle vakuutettiin viime keskiviikkona.