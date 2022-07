Laaja sadealue saapuu lännestä Suomeen tiistaina.

Lähes koko maassa tulee sateita tiistaina.

– Ensin sataa pohjoisessa, sitten lännessä, kertoo Forecan päivystävä meteorologi Juha Föhr.

Maan itäosassa on tiistaina paikallisia sadekuuroja, mutta varsinainen sadealue siirtyy itään tiistain ja keskiviikon välisenä yönä.

Etelässä tiistai on osittain poutainen, mutta sadekuuroja tulee viimeistään illalla.

Forecan mukaan paikallisesti maan länsiosassa ja Länsi-Lapissa tulee rankkasadetta eli vuorokauden sadekertymä oli yli 20 millimetriä.

Keskiviikkona viileämpää ilmaa virtaa lännen puolelta Suomeen. Sateet ovat yleisiä Pohjois-Suomessa.

Etelä- ja Keski-Suomessa on sadekuuroja iltaan asti. Föhr sanoo, että keskiviikkoiltana sää alkaa olla Etelä-Suomessa osittain poutainen.

– Lämpötilat ovat 20 asteen paikkeilla suuressa osassa maata. Idässä on hieman yli 20 astetta. Päivän ylin lämpötila on Länsi-Suomessa noin 17 astetta.

Lapissa lämpimintä on itärajalla, jossa on noin 20 astetta. Kilpisjärven suunnalla lämpötila on 15–17 astetta.

Forecan mukaan tiistain ja keskiviikon aikana yhteensä on ennustettu satavan reilusti yli 30 millimetriä Meri-Lapin suunnalla. Ahvenanmaalla, länsirannikolla ja Länsi-Lapissa sataa yli 25 millimetriä.

Sadetta kertyy yli 10 millimetriä lännessä, pohjoisessa ja Pohjois-Karjalan suunnalla.

Muutaman millimetrin verran sataa maan eteläosasta maan keskiosan yli Kainuuseen saakka ulottuvalla vyöhykkeellä.

Torstaina lähes koko maassa on poutaista, mutta Itä-Lapissa ja Kaakkois-Suomessa tulee sadekuuroja.

Suomenlahden rannikolla lämpötila voi paikoin nousta 20 asteeseen. Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa lämpötila on pääosin alle 20 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa lämpötila on 10 astetta.

Perjantaiksi on luvassa epävakaista säätä.

– Viileämpään suuntaan tässä mennään. Maan etelä- ja keskiosassa on iltapäiväkuuroja perjantaina.

Föhr kertoo, että perjantain sadekuurot eivät ole runsaita.

Perjantaina päivälämpötila on etelässä 17–20 astetta. Maan keskivaiheilla on 15 astetta. Itä- ja Pohjois-Lapissa on noin 10 astetta.

Viikonlopuksi ei ole tulossa uusia matalapaineita. Iltapäiväkuurojen mahdollisuus on suurempi idässä kuin lännessä ja pohjoisessa.