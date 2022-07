Sähköpotkulaudan saa pysäköidä jalkakäytävälle ja pyörätielle samoin edellytyksin kuin polkupyörän ja mopon, kertoo Traficomin erityisasiantuntija Marjo Immonen.

Sähköpotkulautojen määrä on maassamme vuosi vuodelta kasvanut. Pelkästään Helsingistä löytyy tällä haavaa rapiat 17 000 sähköpotkulautaa, joita ylläpitää kuusi eri operaattoria.

Julkisessa keskustelussa potkulautoja pidetään paljolti riesana. Heinäkuun alussa tehdyn IS-gallpin vastaajat kertoivat huonosta liikennekäyttäytymisestä ja kolareista. Tänä kesänä, kuten useana edeltävänäkin, on myös uutisoitu, että laudoilla kaatuillaan kännissä ja niitä pysäköidään miten sattuu.

Laudat ovat siis jonkinlainen villi länsi, jossa lainsäädäntökään ei tunnu pysyvän perässä.

Poliisi on sentään on tiukentanut sähköpotkulautailun valvontaa ainakin Oulussa. Nyt poliisi on myös julkaissut tiedotteen, jossa se kertaa sähköpotkulaudan pysäköintiin liittyviä sääntöjä.

Juridisesti sähköpotkulauta määritellään kevyeksi sähköajoneuvoksi, poliisi linjaa.

– Sähköpotkulaudan eli kevyen sähköajoneuvon pysäköintiä koskee samat liikennesäännöt kuin muitakin ajoneuvoja, poliisiylitarkastaja Tuomo Katajisto Poliisihallituksesta toteaa.

Potkulaudat tulee poliisin mukaan pysäköidä tien oikealle puolelle. Taajamassa ne voi myös pysäköidä vasemmalle puolelle myös kaksisuuntaisella tiellä, jos pysäköinti ei haittaa tai vaaranna liikennettä. Poliisin linjauksessa menetellään siis uuden tieliikennelain mukaisesti, sillä sama menettely koskee myös autoja.

Kevyen sähköajoneuvon saa myös pysäköidä jalkakäytävälle samoin edellytyksin kuin polkupyörän tai mopon, sanoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin erityisasiantuntija Marjo Immonen.

– Tällöinkin se on pysäköitävä jalkakäytävän ja pyörätien suuntaisesti ja mahdollisimman lähelle näiden reunaa, täsmentää liikenteenohjauksen asiantuntija Jukka Hopeavuori Väylävirastosta.

Hän lisää, ettei sitä kuitenkaan saa pysäköidä jalkakäytävän tai pyörätien tukkeeksi, eikä muutenkaan siten että siitä aiheutuu haittaa tai vaaraa ympäristölle.

Väärin pysäköinnistä ei selviä välttämättä sanktioitta. Poliisi ja kunnallinen pysäköinninvalvonta voivat määrätä siitä pysäköintivirhemaksun, minkä lisäksi liikennettä vaarantava pysäköinti voi tietää myös sakkoja.

Poliisi, Traficom ja Väylävirasto kuitenkin toivovat, että sähköpotkulautailijat pysyisivät ruodussa myös pysäköinnin suhteen pelkän tiedottamisen avulla. Kovempiin toimenpiteisiin ei siis toistaiseksi olla ryhtymässä.

Myös Liikenneturva laati aiemmin kesällä kymmenen pykälän ohjeet turvallisempaan lautailuun.