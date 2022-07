Pohjois-Savossa bongattu lintu­harvinaisuus on nähty alueella yhä sunnuntaina – ”Hienolta tuntuu nähdä koti­kulmilla harvinainen laji”

Suomessa tehtiin Euroopan pohjoisin havainto pikkumerimetsosta. Siilinjärvellä nähty yksilö viihtyi paikallisen lintuyhdistyksen puheenjohtajan mukaan alueella vielä sunnuntaina.

Pikkumerimetso on viime vuosina levittäytynyt länteen päin.

Tiettävästi Euroopan pohjoisin pikkumerimetso pysytteli edelleen sunnuntaina Siilinjärvellä Pohjois-Savossa.

Lintujärjestö Birdlife Suomi tiedotti viikonloppuna, että Siilinjärvellä tehtiin perjantaina Suomen ensimmäinen havainto pikkumerimetsosta. Järjestön tiedottaja Jan Södersved kertoi lauantaina STT:lle, että kyseessä on pohjoisin lajista Euroopassa tehty havainto.

Birdlifen Pohjois-Savon jäsenyhdistyksen, Lintuyhdistys Kuikan puheenjohtaja Eelis Rissanen kertoi, että lintua on nähty samalla alueella vielä myös sunnuntaina. Rissanen pääsi itse näkemään linnun jo perjantai-iltana pian sen jälkeen, kun ensitiedot havainnosta tulivat.

– Kyllähän se hienolta tuntuu nähdä kotikulmilla harvinainen laji, sanoi Rissanen.

Pohjois-Euroopassa harvinainen pikkumerimetso tuli lintuharrastajien tietoon, kun Siilinjärvellä sijaitsevan Yaran tehtaan työntekijä havaitsi tehdasalueella poikkeuksellisen linnun. Työntekijä otti yhteyttä lintuharrastajiin, jotka kävivät varmistamassa havainnon.

Muun muassa lannoitteita valmistavalla Yaralla on alueella apatiittikaivos, ja lintu havaittiin kaivoksen ylijäämähiekan läjitysaltaan lähellä. Alueella on näkynyt Rissasen mukana harvinaisia lintulajeja aiemminkin. Hän arvioi, että laaja alue erottuu ympäristöstään, minkä vuoksi se kiinnostaa lintujakin.

– Merenrantamainen vaikutelma siitä tulee. Ilmasta käsin se (alue) on sen näköinen, että se varmaan kiehtoo lintuja, Rissanen sanoo.

Havainto sai viikonlopun aikana Rissasen arvion mukaan toistasataa harrastajaa alueen liepeille. Hän uskoo, että lintu voi viihtyä alueella tovin, koska siinä oli sulkasadon merkkejä siivessä.

– Se saattaa jonkin aikaa sulkia, ja kun sulkiminen on sopivassa vaiheessa, niin se sitten siirtyy.

Rissanen arvioi, että pikkumerimetso käy pyytämässä kalaa lähijärvestä, koska kaivosalueen altaissa ei tiettävästi ole kalaa.

Birdlife Suomen tiedottaja Södersved kertoi aiemmin, että Siilinjärvellä havaittu pikkumerimetso on nuori, enintään kahden vuoden ikäinen lintu, joka ei ole vielä pesimäiässä. Hänen mukaansa nuori yksilö on todennäköisesti harhautunut Pohjois-Savoon lajin yleisiltä alueilta.

Euroopassa laji on Euroopan ympäristöviraston mukaan elinvoimainen, ja se on yleinen Romaniassa, Unkarissa ja Bulgariassa. Pikkumerimetso on kuitenkin viime vuosina levittäytynyt länteen päin.

Lajin levittäytymisen vuoksi Rissanen piti odotettavana sitä, että pikkumerimetso havaitaan Suomessa. Hän ei kuitenkaan osannut odottaa sitä, että se havaittaisiin Pohjois-Savossa.

– Yleensä uudet lajit ovat rannikkoalueella tai Etelä-Suomessa, Rissanen sanoi.