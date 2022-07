Sosiaali- ja terveysministeriön mielestä poistamisen kanssa ei kannata kiirehtiä, vaan seurata vielä syksyllä, miten virus muuntuu.

Yleisvaarallisten tartuntatautien listalla oleva koronavirus ei enää täytä listauksen kriteerejä, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja Mika Salminen MTV Uutisille.

Tauti on lain mukaan yleisvaarallinen, jos taudin tarttuvuus on suuri, tauti on vaarallinen ja sen leviäminen voidaan estää sairastuneeseen tai altistuneeseen kohdistetuilla toimenpiteillä.

– Yleensä yleisvaarallinen tartuntatauti on sellainen, jossa on korkea kuolleisuus tai sellainen, joka vammauttaa ihmisiä laajasti, Salminen sanoo MTV:lle.

THL:n mukaan uusi korona-aalto on mahdollinen ensi syksynä.

Salmisen mukaan poistamista puoltaa kuitenkin se, että karanteeneilla ja eristyksillä ei juuri pystytä pysäyttämään epidemiaa. Toimenpiteillä puututaan yksilön perusoikeuksiin, joita ei tulisi rajoittaa, jollei se ole välttämätöntä.

Sosiaali- ja terveysministeriön mielestä poistamisen kanssa ei kannata kiirehtiä, vaan seurata vielä syksyllä, miten virus muuntuu.

Jos koronavirus poistettaisiin yleisvaarallisten tautien listalta, koronarajoituksia voitaisiin edelleen ottaa käyttöön. Taudille altistuneita tai sairastuneita ei kuitenkaan voitaisi enää määrätä viralliseen karanteeniin tai eristykseen.