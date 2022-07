Ukonilma- ja sadevaroitukset ovat voimassa eteläisessä ja keskisessä Suomessa, Suomenlahden itäosissa ja Saimaalla.

Ukkosrintama kulkee lauantaina Suomen yli lännestä kohti itää, Ilmatieteen laitos kertoo.

– Nyt ukkostaa eniten Pohjois-Karjalan alueella, mutta oikeastaan tässä päivän mittaan voi kyllä ukkostaa Lapista etelään, päivystävä meteorologi Tuukka Keränen kertoo.

– Koko alue on sellaista, että on hyvät olosuhteet ukkosen syntymiselle, hän lisää.

Keränen kertoo, että ennen aamuyhdeksää oli havaittu 7 200 salamaniskua. Yön aikana eniten oli ukkostanut Keski-Suomesta itään päin ja jonkun verran myös Uudenmaan seudulla sekä hajanaisesti muualla.

Salamaniskujen määrät eivät kuitenkaan ole täysin poikkeuksellisia.

– Ihan jokakesäinen ilmiö on. Kyllähän se sillä tavalla on tietysti ihan hyvä määrä, kun vasta kahdeksan tuntia on vuorokautta mennyt. Varsinkin tälle kesälle lukema on ihan hyvä.

Ukonilma- ja sadevaroitukset ovat voimassa eteläisessä ja keskisessä Suomessa, Suomenlahden itäosissa ja Saimaalla. Siltikään varsinaisista ukkosmyrskyistä ei voi nyt puhua.

– Paikallisesti voi olla voimakkaita ukkoskuuroja ja voimakasta sadetta sekä tuulta. Puita voi mennä nurin ja alikulut tulvia.

Varoitukset kannattaa kuitenkin ottaa ehdottomasti huomioon.

– Ukkosella ei ole kiva olla järven keskellä, Keränen toteaa.

Tänään kaupunkitulvatkin ovat mahdollisia.

– Sateita liikkuu laajalla alueella, mutta ne on aika nopealiikkeisiä kuuroja. Jos samalle paikalle kuitenkin sattuu useampi kuuro peräkkäin, niin sadetta voi tulla runsaastikin. Jos 20 millimetriä tunnissa tulee, niin se voi aiheuttaa paikallisesti taajamatulvia.

Kuluvan vuorokauden aikana on Keski-Suomessa ollut jonkin verran sähkökatkoja. Mahdolliset ukkoskuuroihin liittyvät tuulenpuuskat päivän mittaan voivat aiheuttaa tuulituhoja, kuten kaatuvia puita.

Iltapäivästä lähtien sää alkaa lännestä alkaen poutaantua.

– Iltaan mennessä ainakin ukkoset tulee väistymään. Sadekuuroja voi kuitenkin vielä esiintyä, mutta pääosin pitäisi poutaantua.

Sunnuntain vastaiseksi yöksi melkein koko maa on jo poutainen.

Ukkostiko tai salamoiko rajusti siellä, missä sinä olet? Lähetä meille vinkki tai kuva oheisen lomakkeen avulla.