Joku voitti 120 miljoonaa euroa Eurojackpotissa – tässä oikeat numerot

Kaikkien aikojen suurin potti meni Tanskaan.

Eurojackpotissa jaettiin perjantai-iltana kaikkien aikojen suurin potti, kun täysosumarivi toi voittajalle peräti 120 miljoonan euron jättivoiton.

Veikkaus kertoo tiedotteessaan, että päävoitto meni Tanskaan.

Arvonnan oikea rivi on 1, 11, 17, 19, 33 sekä tähtinumerot 3 ja 7.

5+1-rivejä löytyi kahdeksan kappaletta. Voitto-osuus on lähes kolme miljoonaa euroa.

Veikkauksen mukaan arvonnan suurimmat suomalaisvoitot tulivat 4+2-riveillä. Voitto-osuus on vajaat 1 900 euroa.

Eurojackpot uudistui maaliskuussa, kun viikoittaisen perjantaiarvonnan rinnalle tuli uusi tiistaisin suoritettava arvonta.

Muutos vaikutti myös Eurojackpotin maksimipottiin, joka oli aiemmin 90 miljoonaa euroa. Uudistuksen myötä suurin mahdollinen jättipotti kasvoi 120 miljoonaan euroon, ja myös pienemmillä voittosummilla nettoaa aiempaa enemmän.

Eurojackpot-peliä on voinut pelata maaliskuusta 2012 alkaen, ja Suomi on ollut mukana pelissä alusta asti. Nykyisin arvonnassa on mukana 33 peliyhtiötä kaikkiaan 18 eri maasta.

Kaikkien aikojen suurin Suomeen osunut Eurojackpotin päävoitto on tähän mennessä ollut Siilinjärvelle tullut 91,9 miljoonan euron voitto vuonna 2019. Potti jaettiin porukkapeliin osallistuneiden 49 voittajan kesken.

Tämän vuoden maaliskuussa vantaalainen nettipelaaja jakoi 90 miljoonan euron voiton puoliksi Norjaan osuneen täysosuman kanssa, ja suomalaisen pelaajan osuus oli siis 45 miljoonaa euroa.

Suuria voittoja on vuosien saatossa mennyt myös yksittäisille pelaajille. Esimerkiksi espoolainen pelaaja on voittanut 61,2 miljoonaa euroa vuonna 2014, ja 45 miljoonan voitot on pelattu Tampereella ja Turussa.