Hurjaan takaa-ajoon lähtenyt nainen törmäili miehen autoon: ”Halusin vain keskustella”

Etelä-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi naisen törkeästä liikenteen vaarantamisesta sakkoihin.

Tuntemansa miehen autoa seuraamaan lähtenyt ja autoon kaksi kertaa takaa-ajon aikana törmännyt 26-vuotias kuopiolainen nainen on tuomittu Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa törkeästä liikenteen vaarantamisesta 600 euron sakkoihin.

– Se, että (nainen) on osunut kerran edellä ajaneeseen ajoneuvoon ja silti jatkanut menettelyä, on omiaan todistamaan, että hän on pitänyt seurausta vakavasti otettavana mahdollisuutena, käräjäoikeus toteaa.

26-vuotias nainen oli nähnyt 11. lokakuuta viime vuonna samanikäisen miehen ABC Viipurinportilla Lappeenrannassa. Nainen havaitsi, kuinka mies lähti ABC:n parkista kyydissään 19- ja 20-vuotiaat naiset. Tilanne sai hänet suuttumaan.

– Olin vihainen nähtyäni (19-vuotiaan naisen). Yleensä olen rauhallinen, nainen sanoi myöhemmin kuulustelussa.

Nainen lähti Volvollaan seuraamaan miehen Audia, joka kaasutti kohti Lauritsalaa. Autojen välillä ei ollut ajoittain minkäänlaista turvaväliä. Volvo törmäsi kahdesti Audiin.

Nainen ohjasi Volvon välillä myös vastaantulevan liikenteen kaistalle. Audissa ollut 20-vuotias nainen kuvasi takaa-ajosta 14 minuutin videon.

Mies ohjasi autonsa hätäkeskuksen neuvon mukaisesti K-Market Lehmuksen parkkialueelle Kaukaalla. Nainen ajoi perässä parkkiin ja autot törmäsivät.

– En missään vaiheessa halunnut vahingoittaa ketään. Halusin vain keskustella (miehen) kanssa, nainen vakuutti kuulustelussa.

Syyttäjä vaati naiselle Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa rangaistusta törkeästä liikenteen vaarantamisesta.

26-vuotias mies ilmoitti oikeudelle, että naisen menettely aiheutti hänelle toistuvia pelkotiloja teon uusimisesta. Kun mies kuuli naisen olevan kaupungissa, hän ei lähtenyt autolla liikenteeseen.

Nainen kiisti törmänneensä miehen auton tahallaan. Nainen myönsi miehen auton seuraamisen osalta syyllistyneensä perusmuotoiseen liikenteen vaarantamiseen.

Nainen kertoi, että hänen tarkoituksenaan oli päästä keskustelemaan marketin parkkialueella miehen kanssa. Siksi hän pyrki ohjaamaan autonsa mahdollisimman lähelle miehen autoa.

Käräjäoikeuden mukaan nainen on syyllistynyt törkeään liikenteen vaarantamiseen. Se on kuitenkin oikeuden mielestä jäänyt näyttämättä, että nainen olisi tahallaan yrittänyt ajaa autonsa miehen auton kylkeen marketin parkkipaikalla.

Käräjäoikeus on tuominnut naisen sataan kuuden euron päiväsakkoon eli maksamaan yhteensä 600 euron sakot.

26-vuotias mies vaati, että nainen velvoitetaan maksamaan hänelle auton vahingoista 1 528 euroa ja kärsimyksestä 200 euroa.

Käräjäoikeus on hylännyt kummankin korvausvaatimuksen. Oikeus viittaa henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suositukseen, jonka asianomistajat eivät ole liikenneturvallisuuden vaarantamisissa tyypillisesti oikeutettuja kärsimyskorvauksiin.

Korvauksen autovahingosta oikeus on jättänyt tutkimatta puuttuneen vakuutusyhtiön kieltäytymistodistuksen vuoksi. Vakuutusyhtiöt ovat ensisijaisesti korvausvelvollisia liikennevahingoissa.

Käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen. Siitä voi valittaa Itä-Suomen hovioikeuteen.