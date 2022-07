Sodankylässä ja Hämeenkyrössä loukkaantuneet motoristit on kuljetettu sairaalahoitoon.

Torstai-iltapäivänä sattui kaksi vakavaa liikenneonnettomuutta, joissa oli osallisena moottoripyörä.

Sodankylässä Ivalontiellä noin 13 kilometriä Kiilopäältä etelään yksin liikenteessä ollut ulkomaalainen moottori­pyöräilijä oli poliisin mukaan ajanut toistaiseksi tuntemattomasta syystä ulos tieltä ja lentänyt pyörän selästä.

Vakavasti loukkaantunut motoristi on kuljetettu helikopterikyydillä sairaalahoitoon. Onnettomuudesta ei aiheutunut vaaraa muulle liikenteelle.

Lapin poliisilaitos tutkii onnettomuuden syitä.

Toinen tapaus sattui Hämeenkyrössä.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari kertoo, että henkilöauto oli kääntynyt kolmostiellä suoraan moottoripyöräilijän eteen.

– Henkilöauto oli kääntynyt kolmostiellä yli kaistojen ja pohjoisen suunnasta tullut moottoripyörä törmäsi henkilöauton kylkeen.

Moottoripyöräilijä lensi törmäyksessä henkilöauton yli tien pientareelle.

– Siinä on kuudenkympin nopeusrajoitus. Arvio on, että 50–60 km/h on ollut törmäysvauhti.

Palomestarin mukaan moottoripyöräilijä sai käsiinsä ja jalkoihinsa vammoja, mahdollisesti murtumia. Hengenvaaraa ei kuitenkaan ole.

– Hän lähti jatkohoitoon, ambulanssi vei eteenpäin.

Autonkuljettaja loukkaantui onnettomuudessa lievästi lyötyään itsensä törmäyksessä auton sivurakenteisiin.