Eurooppaa korvantavat hirvittävät helteet.

Helsinkiläisen Anniina Matinahon odotettu konserttimatka Eurooppaan sai viime viikolla odottamattoman käänteen.

Matinaholla oli liput yhteensä seitsemälle Coldplayn konserttiin, kolmeen Saksassa ja neljään Ranskassa. Konserteista hän ehti nähdä vain kolme, sillä hän sairastui koronaan saavuttuaan Ranskaan. Tartuntaa ei ole todettu virallisessa testissä, ainoastaan kotitestillä.

Testin hän teki matkattuaan Berliinistä Pariisiin.

– Tämä on tuntunut ihan hirveältä. On ihan järkyttävän kuuma ja hikoilee koko ajan taudin puolesta ja hikoilee, koska on kuuma.

Koronan lisäksi poikkeuksellisen kova kuumuus on runnellut Eurooppaa, eikä äärimmäiseltä kuumuudelta oli välttynyt Ranskakaan. Pariisissa lämpötila on ollut viime päivinä reilusti yli 30 asteen. Tiistaina lämpötila nousi jopa 40 asteeseen, mutta keskiviikkona lämpötila oli vain 25 astetta

Matinaho kuvailee tautiaan ”järkyttäväksi räkätaudiksi”.

– Mieluummin olisin sairastanut tämän Suomessa.

Haastatteluhetkellä Matinahosta kuulee, että hänen äänensä on edelleen painuksissa. Hän kuitenkin kertoo, että oireet eivät ole täysin kadonneet, mutta ne ovat helpottaneet.

– Viimeisimpänä tuli heikko olo. Hyvä, että jaksoin pitää puhelinta kädessä.

Anniina Matinaho ehti käydä kolmessa Coldplayn konsertissa Saksassa ennen sairastumista.

Matinaho arvelee saaneensa koronatartunnan Berliinissä. Ennen konserttimatkaa Matinaho oli onnistunut välttämään koronan. Hän kertoo, että edellisestä ulkomaanmatkasta on viisi vuotta. Lipun Coldplayn konsertteihin hän hankki viime syksynä, joten matka oli odotettu.

– Aika paljon harmittaa, että olen joutunut kökkimään täällä.

Tällä hetkellä Matinaho majoittuu tukalan kuumassa Pariisissa Airbnb-asunnossa. Olon tekee entistä tukalammaksi, että asunnossa ei ole ilmastointia. Viileänä Matinaho on yrittänyt muun muassa suihkussa ja märillä pyyhkeillä.

– Tuulettimia on, mutta eivät ne mitään viilennä.

Hän kertoo olleensa suurimman osan ajasta yksin asunnossa puhelin seuranaan. Aika on kulunut esimerkiksi pelejä pelaamalla ja suoratoistopalveluja katsellessa.

– Mieheni oli pari päivää pois töistä, että hän pystyi pitämään minulle seuraa puhelimen välityksellä, kun pyörin täällä tuskissani.