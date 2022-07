Noin 8 000 asukkaan Kuhmossa paljastui varhain tiistaiaamuna henkirikos, jota poliisi tutkii murhana.

Punaisen rivitalon pihamaa on keskiviikkona puolen päivän jälkeen hiljainen.

Päätyasunnon ulko-ovea vastapäätä naisten polkupyörä nojaa katoksen tolppaan, ja moottorisahataitelijan puusta veistämä pieni karhu on rivitalon päädyssä tassu ojossa.

Vain 1,5 kilometrin päässä Kuhmon keskustassa on meneillään Kuhmon Kamarimusiikki -festivaali. Lähikaduilla on leppoisa tunnelma, ja eniten liikkeellä on polkupyöräileviä muusikoita soittimet selässään tai kotimajoituksessa yöpyviä festivaalivieraita.

Tiistaiaamuna tunnelma talon ympäristössä oli tyystin toisenlainen. Silloin oli paljastunut, että päätyasunnossa asunut noin 70-vuotias nainen oli surmattu. IS:n tietojen mukaan surmaajaksi epäillään hänen aikuista poikaansa.

Lue lisää: IS:n tiedot: Karatea harrastavaa teologia epäillään äitinsä raa’asta murhasta Kuhmossa

Karmean ruumislöydön teki sivullinen, joka havaitsi tapahtuneen veriteon jäljet pihamaalla.

Poliisi ei ole tarkemmin kertonut tapahtumien kulusta, mutta jotain kertoo se, että poliisi ilmoittaa tutkivansa tapausta murhana sen poikkeuksellisen väkivaltaisuuden takia.

– Siellä oli eilen ainakin aamupäivällä pihalla poliisiautoja ja rajamiesten auto. Sillä poliisien nauhalla oli eristetty pihamaata, ja kovasti ne siellä näytti jotain tutkivan, kertoo päivälenkillä rikospaikan ohi kiirehtinyt iäkäs mieshenkilö.

Pienessä kaupungissa, jossa kaikki tuntevat kaikki, käy huhumylly tapauksen takia kiivaana.

Asiasta puhutaan paljon omassa porukassa, mutta puhehalut karisevat, kun vieras alkaa kysellä.

– Toivottavasti kaikki ei pidä paikkansa, mitä puhuvat. Ei tuttu ihminen tuollaista loppua olisi ansainnut. Mutta ei näistä asioista voi vieraille puhua omalla nimellä. Pienellä paikkakunnalla saa leiman iäksi otsaansa, toteaa iäkkäämpi rouva päättäväisesti.

Ainoa hyvä puoli asiassa on, että äitinsä murhasta epäilty mies on saatu kiinni. Epäilty otettiin kiinni rikospaikalta heti teon paljastuttua.

– Tuntuu uskomattomalta, että Kuhmossa tapahtuu tämmöistä. Äiti oli mukava, iloinen, tavallinen ihminen. Ihmiset ovat kyllä todella järkyttyneitä, Ilta-Sanomien toimittajalle vakuutettiin keskiviikkona Kuhmossa.

Vielä sunnuntain vastaisena yönä murhasta epäilty nelikymppinen mies teki päivityksen sosiaaliseen mediaan. Yksi päivityksen 15 tykkääjästä oli miehen epäillyn verityön kohteeksi joutunut äiti.