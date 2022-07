Eriskummallinen hiekkakasa näytti erehdyttävästi jonkun viimeiseltä leposijalta.

Tiistaiaamuna Patrick Wikbladin työmatka sai karmivan käänteen, kun hän huomasi Helsingin Puotinharjussa sijaitsevan parkkipaikan laidalla pilkottavan jotakin kummallista.

Miehen pyörämatka kävi kohti Kalasatamaa. Pienen parkkipaikan kohdalla hänen katseensa poimi alueen laidalta tumman laatikon, joka paljastui eräänlaiseksi asiakirjasalkuksi.

Salkun läheisyydessä oli noin 1,5 metriä leveä hiekkakasa, jonka vieressä oli vaatteita ja jonka päälle oli aseteltu kivi. Murikan alla oli lappu, johon oli piirretty risti ja kirjoitettu punakynällä teksti ”Eki. 2022, lepää rauhassa”.

– Mietin, mitä on tapahtunut, sillä paikka näytti aivan haudalta. Tulin siihen tulokseen, että asiasta on pakko ilmoittaa hätäkeskukseen, oli se sen verran karmiva ja omituinen löydös, Wikblad kertoo.

Hiekkakasan vieressä oli salkku ja vaatteita.

Hätäkeskuksen työntekijä oli Wikbladin mukaan havainnosta yhtä hämmentynyt kuin mies itse. Työntekijä kyseli Wikbladilta kysymyksiä ja päätti lopulta laittaa asialle poliisipartion.

Wikblad itse arvelee kyseessä olleen jonkun lemmikin viimeinen leposija. Myös Helsingin poliisilaitoksella epäillään vastaavaa.

– Kyseessä ei ollut sellainen tapaus, joka olisi vaatinut poliisilta toimia. Jos olisi tapahtunut jotakin isompaa, siitä olisi jäänyt jokin jälki, poliisista kerrotaan.

Kiven alta pilkotti hautakiven virkaa toimittanut paperilappu.

Wikbladin mukaan vaihtoehtoja on tasan kaksi: joko jollakin on todella mauton huumorintaju, tai sitten joku on oikeasti haudannut paikalle jotakin.

– Jos kyseessä on vain tyhmä pila, se aiheuttaa turhia soittoja hätäkeskukseen. Tällaisen kanssa ei kannata pilailla, sillä joku voi oikeasti ahdistua. Yleensä hautapaikkoja näkee vain hautausmailla, Wikblad sanoo.