Tämä Vantaan epäillystä suihkutappajasta tiedetään – vahingoitti nuoren naisen kasvoja hirveällä tavalla

Avovaimonsa taposta epäilty vantaalaismies on tehtaillut hengästyttävän pitkän rikosrekisterin. Yhdellä käräjäreissulla hänet tuomittiin kerralla liki 30 rikoksesta.

Erikoisesta henkirikoksesta epäilty 44-vuotias mies on tuomiohistoriansa perusteella päihteidenkäyttöön ja pikkurikoksiin sortunut paatunut taparikollinen, joka on kykenevä myös raakaan väkivaltaan.

Miehen epäillään tappaneen naisystävänsä heinäkuun alussa Vantaalla parin yhteisessä kodissa. STT uutisoi, että avovaimo löytyi suihkusta kylmettyneenä, hypotermiaan kuolleena.

Epäilty oli itse soittanut hätäkeskukseen ja ilmoittanut avovaimonsa olevan elottomana suihkussa.

Vuonna 1978 syntyneellä miehellä on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut kymmeniä rikosasioita vireillä ainakin Helsingin ja Itä-Uudenmaan käräjäoikeuksissa.

Etupäässä tuomioita on sadellut lukuisista rattijuopumuksista, ainakin kymmenestä kortitta-ajosta ja useista huumausainerikoksista. Rikosrekisterille on kertynyt mittaa myös omaisuusrikoksista ja pahoinpitelyistä. Mies on valittanut käräjätuomioista hanakasti hovioikeuteen.

Yksi vakavimmista rikoksista tapahtui kesällä 2017, jolloin mies pahoinpiteli parikymppistä naista hengenvaarallisesti. Naisen mukaan mies oli majaillut hänen luonaan kolme päivää vankilasta vapautumisensa jälkeen.

Mies oli naisen mukaan murtautunut naapurin verkkokellariin, minkä vuoksi hän halusi miehen pois asunnostaan. Mies oli tästä hermostunut, vienyt naiselta avaimen ja puhelimen ja alkanut pahoinpitelemään tätä rajusti.

Tuomiolauselmasta ilmenee, että mies oli ottanut naista hiuksista kiinni ja lyönyt hänen päänsä rappukäytävän lasioven läpi.

Uhrin kasvoihin ja silmien lähelle syntyi useita verta vuotavia haavoja, joita jouduttiin kursimaan ompeleilla. Naisen otsan ihon alle jäi lasinsiruja. Kasvoihin muodostui pysyviä arpia. Lääkärin mukaan isku lasioveen oli pahimmillaan hengenvaarallinen.

Käräjäoikeus katsoi, että pään alueelle kohdistettu pahoinpitely oli erityisen raaka ja törkeä.

– On pidettävä lähinnä sattumanvaraisena, ettei uhrille ole aiheutunut esimerkiksi silmävammoja tai muutoinkaan vakavampia vammoja kuin mitä nyt on aiheutunut, käräjäoikeus totesi tuomiolauselmassaan.

Mies tuomittiin törkeästä pahoinpitelystä ja varkaudesta 1,5 vuoden vankeuteen. Lisäksi hänet määrättiin maksamaan noin 6 000 euron korvaukset kosmeettisesta haitasta ja kärsimyksestä. Hovioikeus ei alentanut tuomiota, vaikka mies sitä vaati.

Vuonna 2017 annetussa käräjätuomiossa mies tuomittiin peräti 29:stä rikoksesta lähes kahden vuoden vankeuteen muun muassa rattijuopumuksesta ja huumausainerikoksesta. Hän oli myös pahoinpidellyt toista miestä ruuvimeisseliksi väitetyllä esineellä.

Huumerikosten osalta mies on tuomittu muun muassa metamfetamiinin, kannabiksen ja Rivotril-tablettien hallussapidosta ja käyttörikoksista. Hän on yrittänyt kaupata huumeita.

Eräässä käräjäoikeuden tuomiossa mainitaan, kuinka miehen toistuva rikollisuus osoittaa hänessä ”ilmeistä piittaamattomuutta” laista ja käskyistä.

Käytännössä mies on tehtaillut laittomuuksia niin paljon, että tietyissä tapauksissa aiemmat tuomiot on otettu huomioon uusia tuomioita alentavina seikkoina, kun hänelle on mitattu niistä rangaistusta. Mies on siis päässyt hyötymään niin sanotusta paljousalennuksesta.

Mies vangittiin Vantaan taposta epäiltynä 12. heinäkuuta. Tapauksen tutkinnanjohtaja kertoo STT:lle, että tapauksen taustalla on ollut myös väkivaltaa.

Nyt poliisi selvittää, millainen tapahtumakulku naisen hengenmenetystä on edeltänyt.

– Kylmä suihku on mahdollisesti ollut päällä hyvin pitkään. Ruumiinlämpötila on laskenut alle 20 asteen, tapauksen tutkinnanjohtaja kommentoi.