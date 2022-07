Tutkija on huolissaan mursun kunnosta: ”Sitten se pitäisi siirtää”

Kotkalaisessa pihassa lepäävä mursu näyttää norjalaistutkijan mielestä uusissa kuvissa huolestuttavan hoikalta.

– Se näyttää hoikemmalta kuin aiemmat kuvat antoivat ymmärtää, sanoo norjalainen väitökirjatutkija Rune Aae.

Aae kertoo olevansa huolissaan mursun kunnosta. Hän toivoisi, että eläin olisi pyöreämpi.

Hänen mielestään mursua pitäisi ruokkia tai jopa siirtää, ellei se piakkoin saa itse hankittua enemmän ravintoa.

– Jos se on vielä huomenna siellä, niin silloin se pitäisi nukuttaa ja siirtää jonnekin, missä sille on enemmän ravintoa tarjolla.

Siirtokohde voisi olla esimerkiksi Korkeasaari tai jopa Tanska. Tanskan lähivesistöissä sille olisi Aaen mukaan tarpeeksi ravintoa.

Siirto voitaisiin tehdä helikopterilla.

– Helikopterin kyydissä joko verkossa tai laatikossa. Jossakin, minne se on helppo siirtää [matkan ajaksi].

Toinen vaihtoehto olisi siirtää mursu laivalla, mutta se veisi useamman päivän. Helikopteri olisi nopein vaihtoehto.

Tutkija korostaa, että mursun kuntoa pitää seurata tarkoin lähipäivien ja -viikkojen ajan.

Poliisi eristi alueen aiemmin tiistaina, jotta mursu saisi levätä rauhassa.

Aae kertoo, että mursu pystyy normaaleissakin oloissa viettämään noin 20 tuntia maalla.

– Se saattaa tarvita nyt erityisen paljon lepoa rysään kiinni jäämisen jälkeen.

Hänen mielestään tosin on hieman outoa, että mursu on tullut niin pitkän matkan maalle ja kauaksi vedestä.

– Mursut, jotka ovat kaukana omasta laumastaan, voivat tulla veneille ja ihmisten luo. Huolestuttavaa kuitenkin on, että se on näin kaukana vedestä. Toivottavasti se löytää takaisin veden äärelle eikä eksy maalle.

Myös Luonnontieteellisen museon yli-intendentti Risto Väinölää mursun käyttäytyminen kummastuttaa.

– Erikoiselta vaikuttaa, että se puskee koko ajan sisämaahan, Väinölä kommentoi.

Hän on yllättynyt siitä, että mursu on lähtenyt kulkemaan jokia pitkin. Hän on itse pohtinut voisiko syynä olla kenties ravinnon etsiminen.

– Itämeren simpukoita suurempia järvisimpukoita on sisälahdissa, kuten tällaisissa joissa. Ne voisivat olla yksi syy, miksi mursu viihtyy näissä rantavesissä.

Väinölän mukaan järvisimpukat ovat kooltaan noin 10 senttimetriä, kun Itämeren simpukat ovat vain noin parisen senttimetriä halkaisijaltaan.

Aiemmin on kerrottu, että mursu ui kotkalaismiehen pihaan Kaariniemenlahdelta Nummenjokea pitkin.

Aae uskoo, että mursu syö kaiken ruuan, mitä sen tielle nyt osuu.

– Joissain tapauksissa mursut voivat syödä jopa vesilintuja.