Helleaalto vyöryy nyt myös Suomi-neidon ylle – luvassa jopa 30 astetta

Helteet saapuvat Suomeen keskiviikkona. Lämpötila voi kohota torstaina ja perjantaina jopa 30 asteeseen.

Helteistä säätä on luvassa Suomessa näillä näkymin keskiviikkona, torstaina ja perjantaina. Viikonloppuna sää on jo epävakainen, pilvinen ja sateinen.

Forecan päivystävä meteorologi Anna Latvala kertoo, että lämmin ilma on tulossa Suomea kohti eteläisestä Ruotsista.

Tiistaina korkein lämpötila mitattiin Pyhtäällä, jossa lämpötila oli 23,7 astetta.

Keskiviikkona Suomeen saapuu enemmän lämpöä. Läntisessä Suomessa, varsinkin Turun suunnalla lämpötila voi kohota 25 asteeseen.

Muualla maassa lämpötila on 20–25 astetta keskiviikkona. Lapissa on viileämpää kuin maan muissa osissa.

Itä- ja Pohjois-Lapissa lämpötila on 15–20 astetta ja alueilla voi sataa hieman. Sateet ovat mahdollisia myös Kilpisjärven seudulla.

Latvala kertoo, että tällä viikolla lämpöä on laajimmin Suomessa torstaina.

Torstaina lämpötila on 25–30 astetta suuressa osassa maata. Lämpimintä on eteläisessä ja läntisessä Suomessa.

Hellettä voidaan mitata myös Lapissa asti, mutta siellä lämpötila on 20–25 astetta. Kilpisjärven seudulle voi jo levitä sadetta lännestä päin. Lämpötila jää alueella noin 15 asteeseen.

Helteinen sää jatkuu myös perjantaina. Silloin maan etelä- ja keskiosassa sekä Kainuussa lämpötila on 25–30 astetta.

Lapissa lämpötila on 15–20 astetta. Paikoin lämpötila voi olla alle 15 astetta.

Saderintama saapuu Ruotsin puolelta Pohjois-Suomen ylle. Sateita on laajasti Lapissa, Koillismaalla, Pohjanmaan rannikolla ja Vaasan seudulla. Sadekuurot ovat mahdollisia myös muualla Länsi-Suomessa.

Lauantaina sää kylmenee.

– Sää muuttuu jo selvästi epävakaisempaan, pilvisempään ja sateisempaan suuntaan. Lämpö väistyy Suomesta viikonlopuksi, Latvala kertoo.

Lauantaina helteet ovat todennäköisesti ohi Suomessa. Latvalan mukaan on vielä pieni mahdollisuus, että etelässä ja idässä lämpötilat voisivat kohota helteen puolelle eli lähes 25 asteeseen.

Lauantaina lämpötila on 17–23 astetta lähes koko maassa. Lapin pohjoisosassa lämpötila voi olla alle 15 astetta.

Sunnuntaina helteet ovat ohi koko maassa. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Oulun seudulla lämpötila on 15–20 astetta. Pohjois-Lapissa lämpötila on 10–15 astetta.

Ilmatieteen laitoksen mukaan metsäpalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla keskiviikosta lauantaihin. Varsinais-Suomessa metsäpalovaroitus on voimassa perjantaina ja lauantaina. Uudellamaalla metsäpalovaroitus on voimassa lauantaina.

UV-varoitus on voimassa keskiviikkona, torstaina ja perjantaina Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla. UV-indeksin arvo on näillä alueilla 6.

Ilmatieteen laitoksen mukaan muualla Suomessa UV-indeksi on keskiviikkona ja torstaina 4–5.