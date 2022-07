Jopa 30 astetta! Sää lämpenee huomattavasti – varoitus voimakkaasta UV-säteilystä

Keskipäivien voimakkaasta UV-säteilystä varoitetaan keskiviikosta alkaen.

Sää lämpenee Suomessa huomisesta alkaen huomattavasti, kun Suomeen saapuu annos Länsi-Euroopan kuumaa ilmaa, kertovat Ilmatieteen laitos ja Foreca.

– Varsinkin torstai ja perjantai ovat hellepäiviä suuressa osassa maata. Sää on lämmin ja aurinkoinen koko maassa, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Helena Laakso sanoo.

Ilmatieteen laitoksen mukaan perjantaista ennakoidaan viikon lämpimintä päivää etelässä ja maan keskiosassa. Perjantaina lämpötila voi nousta maan eteläosassa jopa 30 asteen tuntumaan.

Vielä tänään lämpötila jäänee paikoin vielä pitkältikin alle 20 asteen ja sää on epävakaista. Sadekuuroja voi tulla suuressa osassa maata ja paikoin voi myös ukkostaa.

– Lämpötila voi olla tänään ylimmillään 22–23 astetta lounaassa. Lapissa – ja varsinkin ihan Pohjois-Lapissa – jäädään 15 asteen tienoille.

Jo huominen valkenee Laakson mukaan tätä päivää poutaisempana koko maassa ja mukailee tyypillistä heinäkuun säätä. Heinäkuussa lämpöasteet ovat Laakson mukaan tyypillisesti runsaat 20 astetta, paitsi maan pohjoisosassa, jossa ollaan noin 20 asteen tienoilla.

Itä- ja Pohjois-Lapissa voi tulla huomenna edelleenkin sadekuuroja, mutta muualla vallitsee poutainen, aurinkoinen sää.

Lämpötila voi nousta jo huomenna yli 20 asteeseen Pohjois-Suomea myöten ja ainakin suuressa osassa Etelä-Suomea paistaa aurinko. Itärajalla ja maan pohjoisosassa lämpötila voi jäädä vielä Laakson mukaan alle 20 asteen. Enimmillään lämpötila voi olla huomenna 23–24 astetta lounaassa.

– Perjantaina ehkä hellettä on lähinnä maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisesta voi tulla jo sateita, Laakso sanoo.

Viikonloppuna sadekuurojen todennäköisyys voi taas kasvaa.

Ahvenanmaalla on voimassa metsäpalovaroitus. Perjantaina metsäpalovaroitus leviää koskemaan Varsinais-Suomea ja lauantaina lisäksi Uuttamaata, kertoo Ilmatieteen laitos.

Voimakkaasta UV-säteilystä varoitetaan keskiviikosta alkaen Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla. Varoitus on voimassa kello 11–15 välisenä aikana. Vastaava varoitus voimakkaasta UV-säteilystä koskee myös torstaita ja perjantaita.

Ilmatieteen laitos ohjeistaa sivuillaan, että erityisesti lapset tulisi suojata haitalliselta UV-säteilyltä. Suoraa auringonpaistetta kehotetaan välttämään ja muutoin suojaamiseen kehotetaan käyttämään ensisijaisesti kevyttä, tarpeeksi peittävää vaatetusta. Aikuisillakin aurinkosuojavoiteita tulisi käyttää täydentämään muuta suojautumista.

Forecan mukaan eteläisessä ja läntisessä Euroopassa saatetaan kärvistellä tällä viikolla 40 asteen helteissä ja myös Suomessa voidaan päätyä mittailemaan hellelukemia.

Huomisesta alkaen Länsi-Euroopan helteinen ilma nostaa lämpötilan esimerkiksi Tanskassa mahdollisesti ylimmillään 35 asteeseen ja Ruotsissakin paikoin lähelle sitä. Saksassa lämpötila voi lähestyä jopa 40 astetta, Foreca kertoo.

Britanniassa kansallinen sääpalvelu Met Office on antanut alkuviikolle ensimmäistä kertaa niin sanotun punaisen säävaroituksen, joka tarkoittaa, että helle voi olla hengenvaarallista. Tälle päivälle Britanniassa on luvattu yli 40 asteen lämpötiloja ensimmäistä kertaa mittaushistoriassa. Edellinen ennätys on vuonna 2019 saavutettu 38,7 astetta.

Vallitsevan lämpimän sään vuoksi maastopalot ovat roihunneet Euroopassa ainakin Ranskassa, Portugalissa, Espanjassa sekä Kreikassa.