Haminan mursu kömpi luultavasti tiistain vastaisena yönä kotkalaismiehen pihaan.

Kotkan ja Haminan rajaseudulta tiistaiaamuna löydetty mursu on tehnyt pieniä tuhoja kotkalaisen Jukka Hovilan pihalla yön aikana.

– Ihmettelin, että mikä mun pyykkitelineen on jyrännyt. Vitsillä heitin, että varmaan Haminan mursu, Hovila naurahtaa.

Hovila meni aamulla pihalle tutkimaan asiaa. Etupihalta, kuusiaidan alta paljastuikin Haminan mursu.

– Joskus yöllä se on varmaan käynyt telineen murjomassa päreiksi. Siellä se sitten möllötteli aidan alla.

Kissaakin saattoi ihmetyttää, mikä kumma on pyykkitelineen noin mutkalle saanut.

Mursu on kömpinyt maalla melkoisen matkan päästäkseen Hovilan etupihalle. Se on noussut maalle miehen takapihalla, noin 20–30 metrin päässä olevalta venepaikalta. Sen jälkeen se on ryöminyt vielä talon ympäri päästääkseen etupihan kuusiaidan alle lepäämään.

Päivystävän palomestarin Juha Säämäsen arvion mukaan matka on saattanut olla jopa 150 metriä.

Hovila soitti hätäkeskukseen mursun löydettyään ja lähti itse pois paikalta, sillä laivalle oli mursusta huolimatta kerettävä.