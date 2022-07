Paluulento peruttiin tuntien odottelun jälkeen – Ilkka jäi perheineen jumiin Italian hellepätsiin

Suomalaismatkustajia kärrättiin hotelliin, jossa ei ole ilmastointia.

ITaliassa lomailemassa ollut Ilkka oli perheineen maanantaina suuntaamassa 10 päivää kestäneen matkan jälkeen kohti kotia, kun matkaan tuli yllättäen inhottava mutka.

Ryanairin lennon Helsinkiin oli määrä lähteä kuuden aikoihin illalla Bergamon lentoasemalta, mutta lähtöä lykättiin kerta toisensa jälkeen. Lopulta noin kymmenen aikoihin illalla tuli ilmoitus, että lento oli kokonaan peruttu.

Tunnelma lentokentällä oli hyvin hämmentynyt. Ilkka jutteli muutamien suomalaisten kanssa, kun he yrittivät selvittää, miltä tiskiltä saa mitäkin.

– Ei siinä oikein ketään ollut kertomassa, että minne piti mennä, Ilkka kertoo.

– Suomalaiset kyselivät keskenään, että mitä teille on tarjottu, vai onko tarjottu mitään?

Lopulta löytyi asiakaspalvelutiski, jossa oli yksi henkilö töissä.

– Me nyt päästiin siitä aika nopeasti läpi, mutta sinne jäi meidän jälkeen varmaan tunneiksi ihmisiä.

Italiaan jääneille suomalaismatkustajille Ryanair tarjosi hotellimajoitusta. Ilkan mukaan kahden tähden hotelli sijaitsee keskellä teollisuusaluetta, eikä siellä ollut ilmastointia. Hotellille perhe saapui bussikyydillä yhden aikoihin yöllä.

– Todella surkeaa toimintaa Ryanairin puolelta, Ilkka lataa.

Kuumuus on koetellut viime päivinä Etelä-Eurooppaa toden teolla. Lämpöä Pohjois-Italiassa on tällä hetkellä noin 36 astetta. Tämä tarkoittaa, että lentoyhtiön tarjoamassa hotellissa on sisätiloissa melko tukalat oltavat, Ilkan arvion mukaan jopa 30 astetta.

Tilanteesta vakavan tekee se, että perheeseen kuuluu diabeetikko, jonka insuliinit olisi saatava pidettyä kylmässä.

– Vähän jännittää tuleva päivä, kun pitäisi lähteä hankkiutumaan jonnekin, että saadaan pidettyä ne insuliinit viileinä ja säilyvät toimintakykyisinä.

– Ei tämä kovin kivaa ole.

Tältä näyttää Ilkan perheen väliaikaisen hotellin piha.

Ryanair tarjosi perheelle uutta paluulentoa perjantaille Varsovan kautta Helsinkiin. Muille lentoyhtiöille paluuta ei suostuttu reitittämään. 10 päivää kestäneen reissun jälkeen neljän päivän odottelu ei tuntunut hyvältä vaihtoehdolta.

Ilkka yritti tavoitella Ryanairin asiakaspalvelua tiistain aikana. Myös muiden lentoyhtiöiden vaihtoehtoja on selattu, mutta paluulennot ovat luonnollisesti kaikki olleet täynnä. Lopulta paluulento löytyi Zurichin kautta. Hintaa kiertoreitille tuli 2 700 euroa ja matkaan perhe pääsee torstaina.

Uusien lentojen saamista hankaloitti se, että Ilkan perhe on viisihenkinen, joten vapaita paikkoja koko perheelle oli vaikea löytää. Ilkka punnitsi myös junamatkaa Euroopan läpi Tukholmaan, josta voisi ottaa laivan Suomeen.

– Ajattelin, että otetaan tuollaiset Interrail-passit perheelle ja lähdetään painamaan junalla kohti pohjoista.

Paluulentojen löydyttyä seuraava tavoite on löytää mukavampi hotelli, jossa majoittua viileämmissä olosuhteissa.

Ilkka myöntää, että tilannetta olisi ehkä pitänyt osata ennakoida. Halvalla lentoyhtiöllä matkustaminen voi aina sisältää tiettyjä riskejä.

– Vaimo sanoi, että oli viimeinen kerta Ryanairilla, että kyllä se niin sekavaa se toiminta oli tuolla lentokentällä.