Yksi ihminen on kuollut Nummelassa rekan ja henkilöauton nokkakolarissa – Onnettomuuden raivaustöistä aiheutuu haittaa liikenteelle

Onnettomuus tapahtui Nummelan Asematien liittymän läheisyydessä.

Yksi ihminen on kuollut rekan ja henkilöauton nokkakolarissa Lohjan ja Hyvinkään välisellä tiellä numero 25.

Onnettomuus tapahtui Nummelan Asematien liittymän läheisyydessä. Tie on suljettu ja kiertotie on käytössä. Pelastuslaitoksella on raivaustyöt käynnissä. Alueella arvioidaan olevan liikennehaittaa kolmesta kuuteen tuntiin.

Pelastuslaitos sai hälytyksen onnettomuudesta hieman kello kahden jälkeen yöllä.