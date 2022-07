Hirvittävä helle piinaa Eurooppaa – täällä on nyt kaikista kuuminta

Helleputkelle ei näy loppua.

Euroopassa kärvistellään poikkeuksellisen kuumassa säässä. Ilmatieteen laitoksen mukaan maanantaina lämpötila nousi lähelle 40 astetta useassa paikassa.

Ilmatieteen laitoksen mukaan tietojen mukaan kuuminta oli maanantaina Ranskan lounaisrannikolla Bordeaux’ssa, missä elohopea nousi iltapäivällä 40 asteeseen.

Kyseessä ovat viralliset mittaukset, mutta paikalliset lämpötilat ovat voineet nousta vieläkin korkeammalle.

Lähelle 40 astetta on Ilmatieteen laitoksen mukaan päästy muun muassa Espanjan pääkaupungissa Madridissa, jossa lämpötila nousi 39 asteen.

Ilmatieteen laitoksen meteorologi Tuukka Keränen kertoo, että yleisesti ottaen kuuminta on Ranskassa ja Espanjassa.

– Espanjassa ja Ranskassa lämpötila on muutenkin 35–40 astetta.

Hellevyöhyke ulottuu Espanjasta Britanniaan, jossa lämpötila nousi maanantaina paikoin miltei 40 asteeseen.

Helle on korventanut Eurooppaa jo pitkään, eikä hellejakson odoteta helpottavan lähiaikoina. Paikoin – esimerkiksi Madridissa – lämpötila ei ole laskenut alle 25 asteen edes öisin.

Poikkeuksellinen kuumuus on aiheuttanut maastopaloja ainakin Espanjassa ja Ranskassa. Ranskassa yli 16 000 ihmistä on jouduttu evakuoimaan maastopalojen takia. Italiassa viikkoja jatkunut helle johti Po-joen kuivumiseen. Osansa ovat saaneet myös Belgia, Hollanti ja Luxemburg, joissa lämpötila on noussut jopa 35 asteeseen.

Torstaista eteenpäin myös Suomessa päästään helteen makuun, kun hellemassa ulottuu Britanniasta Suomeen. Euroopan korkeimmista lukemista jäädään silti selvästi. Ainakin torstaina, perjantaina ja lauantaina osaan maata on luvassa yli 25 astetta lämmintä. Sunnuntaina lämpötilan ennustetaan laskevan jälleen lähelle 20 astetta.