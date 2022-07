Antero Halonen kertoo nyt, kuinka mursu kaatoi hänen veneensä

Ammattikalastaja pelkää, että lähipäivinä mursu joutuu uudestaan kiinni pyydykseen.

Kotkalainen ammattikalastaja Antero Halonen ei olisi eläessään uskonut, että hänen rysästään löytyisi vielä jokin päivä mursu.

Viimeisin viranomaishavainto Haminasta löytyneestä mursusta oli lauantai-iltapäivältä. Mursu oli lähtenyt liikkeelle Salmenvirran rannalta, eikä sen liikkeistä ollut sittemmin tarkkaa tietoa.

Mursu kuitenkin päätyi Kotkan aluevesille ja siellä Halosen rysään, joka sijaitsee Suulisniemen kaakkoiskulmassa. Merivartiosto otti Haloseen yhteyttä puoli neljän aikoihin päivällä asian tiimoilta.

Halonen ehti paikalle ennen Merivartioston partiota kalastusveneellään. Hetken aikaa hän oli mursun kanssa kahden.

Hän seurasi veneestään kuinka suuri merinisäkäs oli hankaluuksissa pitkien syöksyhampaidensa kanssa. Mursu näytti juuttuvan niistä rysään aina uudestaan, kerran irti räpisteltyään.

Hiljalleen myös merivartioston partio alkoi lähestyä kohdetta avustaakseen mursun pelastusoperaatiossa.

– Se oli siinä pyydyksessä aluksi hyvin rauhallinen - kuin kesy eläin. Sitten kun alkoi kuulua [merivartioston veneen moottorin] ääntä, niin se hermostui ja alkoi levottomaksi.

Halonen oli avaamassa rysään mursulle sopivaa aukkoa, kun ihmiskohtaaminen alkoi olla sille liikaa. Vene oli tässä vaiheessa liki rysää ja mursua.

– Kun avasin aukkoa [rysään] se hivuttautui entistä enemmän veneen viereen. Sitten se tuli kohden syöksyhampaillaan ja tarrasi veneen laidasta. Tuntui, että se yritti nousta veneeseen.

Tuhatkiloisen merinisäkkään voimasta pieni kalastajavene kaatui kumoon mereen ja Halonen kaatui sen mukana. Mursun pelastusoperaation sai hetken odottaa, kun merivartiosto auttoi Halosen veden varasta ja alkoi seuraavaksi paikantaa kellahtanutta venettä.

Mursu vapautui tänä aikana rysästä ja lähti vauhdikkaasti matkaan. Halosen mukaan mursu ei suunnannut avomerelle vaan rantaa kohden.

Merivartioston kenttäpäällikkö Eero Söder kertoi aiemmin Ilta-Sanomille, ettei mursu haavoittunut tehtävän aikana.

Ammattikalastaja Halonen seurasi mursun pelastusoperaation jälkeen, kun se poistui vauhdikkaasti kohti rantaa.

Ilta-Sanomat tavoitti Halosen työntäyteisen päivän loppupuolella. Työt ovat venyneet yöhön, sillä perheyrityksen työkalusteita ja yksi kalastusvene kastuivat pahasti mursun pelastustehtävän takia. Siitä huolimatta Halonen kertoo miettineensä pitkin päivää sitä, mitä mursulle tulee tapahtumaan tulevina päivinä.

– Ei jäänyt olo, että se olisi ihmistä kohtaan vaarallinen. Tuntui, että se haki veneestä turvaa. Se vain on täällä Suomessa hyvin väärässä paikassa, Halonen kertoo.

Haminassa havaittu mursu on uinut oletettavasti pitkän matkan. On mahdollista, että se on ollut Itämerellä jo noin kuukauden. Mursu saattaa olla norjalaisen väitöskirjatutkijan Rune Aaen mukaan lähtöisin Huippuvuorilta.

Halosen mielestä mursu pitäisi saada siirrettyä mahdollisimman nopeasti syvälle avomerelle, sillä nyt se vaikuttaisi suuntaavan saaristojen ja rannikon mukaisesti.

– Pelkään, että lähipäivinä tulee uusi uutinen siitä, miten se on pyydyksessä kiinni.

Asiantuntijat ovat arvioineet, että täysin arktiselle mursulle Itämeri ei ole suotuisa elinympäristö, koska sen on vaikea löytää Suomessa ravintoa.

Näin mursu pötkötteli Haminassa venerannassa vielä perjantaina.

Haloselle tutumpi eväsjalkainen on harmaahylje, joita erityisesti syksyisin juuttuu ammattikalastajien pyydyksiin. Hänen kokemuksensa mukaan varsinkin varttuneemmat harmaahylkeet osaavat liikkua tilavista rysistä vapaaksi ja ovat luonnossa säyseitä.

– Ajattelin hölmöyttäni, että mursu käyttäytyisi hieman samoin tavoin. Normaalioloissa se kai käyttäytyisikin, mutta tilanne oli sille mahdollisesti traumaattinen eikä sen terveydentilastakaan ole tarkkaa tietoa.

– Se eläin voi todella huonosti täällä Suomessa. Sanoin viranomaisillekin, että mielestäni se kärsii täällä ilman syytä. Se ei vaikuttanut nälkiintyneen laihalta, mutta hieman pienikokoiselta.

Meripartio raahasi Halosen veneen rantaan hinattavaksi.

Rysän saaliista ainakin osa hävisi pelastustehtävän takia ja myös kalastusyrityksen tavaroita meni pilalle. Lisäksi kalastussesonki on käynnissä. Halonen ei tarkenna, miten laajoista vahingoista on kyse.

Esimerkiksi harmaahylkeen aiheuttamista tappioista voi anoa korvauksia, jos kyse on tuhansien eurojen arvoisesta saaliista. Rikottua kalustoa kuten verkkoja voidaan korvata kalavakuutuksen kautta.

Kellään suomalaisella kalastajalla tuskin on kokemusta, miten sunnuntain tapausta käsitellään paperibyrokratiassa. Halosen mukaan se ei kuitenkaan häntä huoleta tällä hetkellä.

– Joskus tapahtuu odottamattomia asioita kuten se, että mursu ajautuu Suomenlahden poteroon. Oma työni pyörii luonnonkappaleiden ehdoilla eivätkä taloudelliset kysymykset ole niin tärkeitä.