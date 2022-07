Viime perjantai oli Helsinki-Vantaan terminaalissa poikkeuksellisen ruuhkainen.

Suomalaiset ovat tunnetusti eteviä jonottajia, mutta rajat löytyvät letkassa pönötykseltäkin. Näin on esimerkiksi silloin, jos kyseessä on perjantai-iltapäivä ja on suuntaamassa lentomatkalle.

Sebastian Sandelin oli viime perjantaina 14. heinäkuuta saattelemassa vaimoaan ja 2-vuotiasta lastaan lennolle Helsinki-Vantaan uudessa terminaalissa. Kello oli noin kolme iltapäivällä.

Perhettä odotti hallissa melkoinen näky: Silmänkantamattomiin ulottuvia, mielikuvituksellisilla tavoilla luikertavia ja yskien eteneviä turvatarkastuksen jonoja täynnä matkatavaroineen napottavia, turhautuneesti elehtiviä ja puhelimiaan vilkuilevia matkustajia.

– Kaaos on sana, joka kuvasi sitä tilannetta aika hyvin. Kylmä hikihän siinä nousi pintaan, kun tajusi, että ei herranjestas, Sandelin kertaa.

– Ihan normaalisti olimme saapuneet paikalle pari tuntia ennen lennon lähtöä. Mutta kun sitä jonon pituutta siinä katsoi, niin väkisin alkoi pelätä, että riittääköhän edes se aika ehtimiseen.

Sandelinin perheen pelasti terminaalin turvatarkastuksen erillinen perheportti. Ensin piti tosin löytää serpentiinimäisesti kerrostuneen, terminaalihallia ristiin rastiin kiertäneen jonon toinen pää.

– Lopulta terminaalin vastakkaisessa päässä asiakkaita ohjeistanut henkilökunnan edustaja tajusi sanoa, että vaimoni ja lapseni pääsevätkin jonon ohi.

Lopulta turvatarkastuksen läpi selviytymisessä meni tuntikausien sijaan noin kolmekymmentä sekuntia, Sandelin naurahtaa.

– Onneksi oli pieni lapsi mukana.

Lentokenttäyhtiö Finavian asiakaspalvelusivulla kerrotaan, että Helsinki-Vantaan lentoasemalla on ruuhka-aikaan käytössä erillinen perheportti, jota perheet voivat käyttää matkustaessaan pienten lasten kanssa.

Paikan päällä tämä ei kuitenkaan käynyt mitenkään ilmi, Sandelin moittii.

– Ei tällainen tullut mieleenkään. Ensimmäiset kohtaamamme asiakaspalvelijat määräsivät meidät jonon hännille, vaikka näkivät, että meillä oli lapsi sylissä.

Opasteet olivat Sandelinin mukaan muutenkin huonot. Tai oikeastaan niitä ei ollut hänen mukaansa lainkaan.

– Jonoja oli tietenkin sellaisilla naruaidoilla yritetty kierrättää pitkin hallia, mutta aikamoinen labyrintti se oli.

Erityisesti Sandelinia hämmensi se, että jonottajat käskettiin turvatarkastusporttien vastakkaiseen suuntaan.

– Ei se oikein loogiselta tuntunut. Lisäksi siinä ihan turvatarkastusporttien lähellä oli muitakin, ilmeisen pitkään jonottaneita asiakkaita, jotka saivat kuulla seisseensä turhaan ihan väärässä jonossa.

– Ei tämän pitäisi minusta Suomessa näin sekavasti hoitua.

Helsinki-Vantaan uusi terminaali otettiin käyttöön viime vuonna joulun alla.

Suuri muutos lentokentällä koettiin myös 21. kesäkuuta, kun Helsinki-Vantaan terminaalit 1 ja 2 yhdistyivät, ja kaikkien lentojen lähtöselvitykset, turvatarkastukset ja matkatavaroiden luovutukset keskitettiin saman katon alle.

Tämä siirtymä sujui ainakin Ylen mukaan ilman kummempia kommelluksia, mutta aiemmin kesällä Helsinki-Vantaalla on tuskailtu ennätyksellisten ruuhkien kanssa.

Ruuhkat on pantu ensisijaisesti Finavian henkilöstöpulan piikkiin.

Yhtiön kehitysjohtaja Sami Kiiskinen kertoi Ilta-Sanomille kesäkuussa, että koronapandemia ajoi paljon lentokenttätyöntekijöitä ulos alalta, eikä Finavia ole vielä pandemiatilanteen parannuttua ja asiakasmäärien kasvettua saanut rekrytoitua tarpeeksi työvoimaa tilalle.

Kiiskinen lupaili ruuhkien kyllä hellittävän kesän mittaan, mutta varoitti, ettei niistä päästäisi hetkessä eroon.

– Tämä on globaali ongelma ja näkyy maailman kentillä, hän lisäsi viitaten Euroopan Suomeakin tuskastuttavampiin ruuhkiin.

Euroopan lentoyhtiöt ovat olleet historiallisen kovassa paikassa henkilöstöpulan, lakkoilevien työntekijöiden ja kasvaneiden asiakasmäärien kanssa.

Ilta-Sanomat ei tavoittanut sunnuntaina Finavian edustajaa kommentoimaan viime perjantain ruuhkia.

Sami Kiiskinen lausui kuitenkin taannoisessa haastattelussa, että ruuhkat tulevat lentokentälle aalloissa: Piikit osuvat varhaiseen aamuun ja iltapäivään. Kesäaikana vilkkaus painottuu hänen mukaansa erityisesti viikonloppuihin ja varsinkin sunnuntai-iltapäiviin.

Finavia julkaisi myös heinäkuun vaihteessa tiedotteen, jossa se ohjeisti asiakkaitaan varautumaan mahdollisiin ruuhkiin.