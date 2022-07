Venäjä avasi rajansa – Anatoli kertoo hämmentävästä tilanteesta raja-asemalla

Ennustetut jättiruuhkat eivät vielä toteutuneet.

Kymmenen kilometriä ennen Vaalimaan rajanylityspistettä moottoritie on täysin hiljainen. Edessä on tyhjyyttä niin pitkälle kuin silmä kantaa, myöskään IS:n auton taustapeilistä ei näy ketään toista autoa lähestyvän rajaa.

Vastaan tulee vain yksittäisiä, pääasiassa Venäjän rekisterikilvissä olevia henkilöautoja.

Sama on itse Vaalimaalla. Autoja kumpaankaan suuntaan ei ole isoksi jonoksi asti. Korkeintaan 2–3 autoa kerrallaan ja välissä minuuttien taukoja, ettei kumpaankaan suuntaan ollut liikkeellä kukaan.

Perjantai oli ensimmäinen päivä, kun Venäjällä yli kaksi vuotta voimassa olleet, koronapandemiasta johtuneet erittäin tiukat matkustusrajoitukset poistuivat.

Tähän saakka on tarvittu erittäin painava peruste, jotta Venäjältä on päässyt Suomeen tai muualle ulkomaille. Tällaiseksi ovat käyneet mm. lähisukulaisen vakava sairastuminen, kuolema tai hautajaiset, omaan sairauteen liittyvät hoidot tai tutkimukset, työskentely tai opiskelu ulkomailla, kiinteistöomistus ulkomailla tai kaksoiskansalaisuus.

Anatoli (oik.) oli palaamassa perheensä luota Pietarista takaisin työskentelypaikkakunnalleen Raaheen.

On ollut muun muassa tapauksia, ettei Venäjän kansalainen ole saanut rajavartioviranomaisilta matkustuslupaa Suomeen esimerkiksi omiin häihinsä.

Perheensä luona Pietarissa käymässä ollut Anatoli sanoi, että lieventyneet rajoitukset eivät olleet voimassa heti aamusta asti. Anatoli pyysi saada esiintyä artikkelissa pelkällä etunimellään.

Suomalaiset tullimiehet työssään tarkastamassa Venäjältä tulevien matkustajien papereita sekä heidän ajoneuvojaan Vaalimaalla.

– Venäjän rajavartioviranomaisille määräys uusista sääntötulkinnoista meni vasta puolenpäivän aikaan. Ennen sitä siltä puolen rajaa oli aika moni käännytetty takaisin, Raahessa asuva ja työskentelevä Anatoli sanoi IS:lle Vaalimaan rajalla tultuaan Suomen puolelle.

Kaakkois-Suomen rajavartiostosta kerrottiin, että myös joitakin suomalaisia oli käännytetty Venäjän puolelta Torfjanovkan raja-asemalta, kun vanha sääntötulkinta oli ollut vielä aamupäivän ajan voimassa.

IS oli Vaalimaan rajalla perjantaina iltapäivällä noin puolentoista tunnin ajan, mutta rajanylitystahti ei tihentynyt. Autoja saapui verkkaiseen tahtiin rajatarkastuspisteelle kumpaankin suuntaan.

Hetkittäin Vaalimaan rajatarkastuspiste muistutti autiolaitosta.

– Ihmiset Venäjän puolella pelästyivät, kun he kuulivat aamupäivän ongelmista. Kun uusi tieto tavoittaa heidät, Suomeen tulijoita alkaa olla jonoksi asti, Anatoli ennustaa.

IS myös kysyi noin 15:ltä Venäjän puolelle menossa olleelta suomalaisrekisterissä olevan henkilöauton kuljettajalta matkan tarkoitusta. Kävi ilmi, että kaikki olivat kaksoiskansalaisia tai ainakin työnteon takia rajaylityksiin oikeutettuja. Suurin osa oli menossa kakkoskotiinsa Venäjän puolelle tai sukulaisten luo. Kaikkien äidinkieli oli venäjä.

Myös Venäjän suuntaan oli hajanaisia matkustajia, pääasiassa venäläisiä ja kaksoiskansalaisia. Tässä kuvassa jono pisimmillään puolentoista tunnin tarkkailujakson aikana.

IS ei tavannut puolentoista tunnin aikana ensimmäistäkään halvan bensan tai alkoholin takia Venäjän puolelle matkalla olevaa syntyperäistä suomalaista, vaikka rajavartiolaitos enteili jopa ruuhkien mahdollisuutta.

Myöskään Anatolille rajan ylitys ei tuottanut vanhoilla tiukoilla säännöilläkään ongelmaa, sillä hänellä on koko ajan ollut viisumi EU-alueelle.

Miltä Anatolin perheen elämä Pietarissa näyttää nyt, kun länsimaiden pakotteet ovat olleet voimassa nelisen kuukautta?

– Juuri nyt pakotteilla ei ole vaikutusta. Yleisesti ottaen kaikki on niin kuin ennenkin. Jotkut hinnat ovat kallistuneet, mutta niin taitaa olla Suomessakin. Kaupoista voi ostaa melkein mitä tahansa, vaikka jotain tiettyjä kansainvälisiä erikoistuotteita ei ehkä ole saatavilla.

Jotkut autot syynättiin vähän muita tarkemmin.

Anatoli lisää, että autojen, koneiden, lentokoneiden ja teollisuuden varaosista alkaa olla puutetta, ja se voi ajan kuluessa nousta ongelmaksi. Tavalliselle kansalaiselle ruokakaupassa on kuitenkin Anatolin mukaan yhä kaikki tarvittava.

Mitä mieltä Anatoli on Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan?

– Jos aion vielä vierailla perheeni luona Pietarissa, en voi sanoa todellista mielipidettäni. Minulla on sukulaisia Ukrainassa, ja tämä tilanne on tosi ikävä minulle ja perheelleni. Tämä on todella hirveää! Anatoli sanoo.